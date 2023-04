'Penal za Hajduk, ali nije bio i za Osijek? Dobro je Zekić rekao da se više ne zna što je penal'

Iza nas je 29. kolo HNL-a poslije kojeg se Dinamo odvojio na vrhu s velikih 12 bodova ispred Hajduka, a Rijeka je nakon slavlja nad Splićanima u Jadranskom derbiju skočila na treće mjesto i sve je izvjesnije da će u Europu.

Ništa još nije gotovo i utrka za Konferencijsku ligu bit će neizvjesna do samog kraja, no Riječani su u sjajnoj formi i najbolje kotiraju. Ovo kolo nije pružilo velike sudačke previde. No nekih grešaka je bilo.

- Dobro je bilo kolo. Na sreću nismo imali na ovim zadnjim utakmicama spornih situacija, gdje su igrali Dinamo, Hajduk i Rijeka. Mislim da je dobro sve - rekao je u emisiji Studio HNL bivši sudac i sudački ekspert MaxSporta Darko Cvitković.

Foto: MAXSport/screenshot

Na susretu Rijeka - Hajduk dogodio se nepriznat gol Pukštasa, ali njemu je prethodilo zaleđe.

- Da, tu ne možemo reći ništa.

Šibenik - Gorica

- Nije bilo situacija za analizu.

Dinamo - Slaven Belupo

- Nije bilo situacija za analizu.

Polufinale Kupa: Slaven Belupo - Hajduk, sudac Patrik Kolarić

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

34. minuta, domaći tražili penal zbog ruke Melnjaka

- Tu se vidi da ga čak nije u ruku nego u prsa pogodila. Sve je čisto i sudac je ispravno postupio što nije zaustavio igru.

56. minuta, penal za Hajduk nakon ruke Jambora

- Ja bih sada prvo htio reći. Kad sam bio mlad i kad su nas sudački eksperti, gospodin Ico Horvat, učili, rekao je da nije sve pravedno što je po pravilima nogometne igre. Tako bi mogli reći i ovdje. Igrač je ušao u rizik uklizavanjem, lopta ga je pogodila u ruku koja je spriječila da lopta izravno uđe u vrata i to je po pravilima kazneni udarac. Ispravno dosuđen kazneni udarac.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Isti sudac, Patrik Kolarić, prošlo kolo na susretu Osijek - Gorica nije dosudio igranje rukom Steenvoordena. I nije bilo poziva VAR-a.

- Ovdje ga je s metra pogodio u ruku. Igrač isto nije imao namjeru i on je procijenio da to nije igranje rukom i dao je valjda do znanja VAR-u, i zato se valjda nije ni uključio. Rekao je "za mene je to čisto, nema kaznenog, igramo dalje". Nije sve pravedno što je po pravilima nogometne igre. To su te neke situacije. Ovo što je dosuđen kazneni udarac... Da je bila sekunda ili dvije, ruka bi bila na podu i više ne bi bio kazneni udarac. Nažalost, to je tako. Treba nešto mijenjati.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

To su situacije koje zbunjuju igrače, suce i navijače.

- Htio bih reći da dok smo mi sudili, bile su dvije najbitnije stvari. Ruka i lopta. Je li ruka išla na loptu ili lopta išla na ruku. Točka. I sad ti prirodni i neprirodni položaji... Svi koji su išli na faks, ili ovaj trenerski, uče bekovski ples. Koji nam je bekovski ples? Ruke su nam dolje i uz bok. I to je prirodni položaj. A vi sad vidite igrač obrambeni stavi ruke na leđa i ide u blok jednom Modriću. Je li to normalno? Mislim da nije. I to bi trebalo promijeniti. Ako sam ja u bekovskom plesu i pogodi me, to ne bi trebao biti kazneni udarac. Ispravno je rekao gospodin Zekić da više ne zna što je ili nije penal.

Osijek - Lokomotiva, sudac Dario Kulušić

27. minuta, duel Stojkovića i Jugovića, penal za Osijek

- Ja tu ne bih puno diskutirao jer je moja supruga rekla da je kazneni udarac. Gledali smo utakmicu, ja sam taman otišao piti vode i ona mene zove: "Joj, tu ti se nešto dešava". Rekoh, evo sad ću doći. I onda kad je vidjela usporenu snimku rekla je: "Ma ne, ne, sve ti je u redu. Čisti kazneni udarac, udario ga je koljenom odostraga." Ja sam taman došao, gledao sam ovu snimku kao i sudac Kulušić i vidio da je ispravno dosuđen kazneni udarac. VAR se javio jer sudac nije dosudio kazneni udarac. On je odmahnuo rukom i rekao da se igra dalje. VAR se pravilno uključio i rekao mu da pogleda. Ispravno dosuđen kazneni udarac.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

38. minuta, Marić žuti karton

- Nema diskusije. Ispravna opomena igraču.

70. minuta, drugi žuti za Marića? Kulušić imao namjeru pokazati, ali nije

- Tu je sudac pogriješio. Jer ovaj start je za opomenu. To bi mu bila druga opomena i igrač je trebao biti isključen. Tu je doveo u zabludu sve, izvadio je bilježnicu s kartonima kao da će pokazati... Vidite, igrač je odnio igrača, zakašnjeli start. I onda je još napravio smutnju među igračima kada je izvadio, a nije pokazao. Trebao ga je pokazati. To je bio evidentan prekršaj.

Varaždin - Istra, Ivan Bebek

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

11. minuta, prekršaj Boultama, dosuđen penal, iz VAR-a javili da je bilo zaleđe prije

- Opet ono čisto, malo, minimalno zaleđe. A nažalost i jest zaleđe. VAR se ispravno uključio i donio ispravnu odluku. Zaleđe i nema više kaznenog udarca. I tu bi isto mogli diskutirati. Sva ta granična 2, 3 centimetra, da ne kažem vrh kopačke... Uvijek je bilo i trebalo bi biti prednost napadaču. Ovo je stvarno... Ali pravila su takva.

53. minuta, kažnjivo igranje rukom Šege?

- Njega je pogodila lopta tu gore u rame. Lopta je njega pogodila u rame u gornjem dijelu i to nije kažnjivo igranje rukom. Ispravna odluka suca Bebeka.

45. i 76. minuta, dva žuta Iovua

- Nemamo što. Čisti prekršaj i opomena. Igrač uopće nije imao namjeru igrati loptom. I drugi, ispravno. Zakašnjeli start i ispravna odluka suca Bebeka. Druga opomena i isključenje.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

80. minuta, ruka Galilee? Potencijalni penal

- Lopta ga je pogodila u prsa ako se ne varam. A i da ga je pogodila u ruku, imao ju je uz tijelo. Po pravilima, ako ga pogodi nije igranje rukom. Ispravna odluka.

