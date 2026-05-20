Pep Guardiola razočaran remijem s Bournemouthom, čime Arsenal osvaja Premier ligu nakon 22 godine! Čestitao bivšem suradniku Arteti. Komentirao je nedostatak energije i svoju neizvjesnu budućnost u Cityju
Pep: Čestitam Arsenalu i Arteti. Nisam siguran da je ovo kraj...
Trener Manchester Cityja Pep Guardiola nije krio razočaranje nakon remija s Bournemouthom. Njegovi igrači nisu uspjeli pobijediti ekipu Andonija Iraole i zbog toga je Arsenal osvojio Premier ligu nakon 22 godine. Domaće je u vodstvo doveo Kroupi u 39., a Haaland je izjednačio u petoj minuti sudačke nadoknade.
POGLEDAJTE GALERIJU:
Prvo je čestitao Arsenalu i Mikelu Arteti s kojim je u prošlosti surađivao.
- Moji igrači su davali sve od sebe cijele sezone, borili su se do samog kraja i bili smo blizu. Čestitam Arsenalu, Mikelu, svim njihovim igračima i navijačima, zaslužili su pobjedu. Siguran sam da je ovo za njega poseban osjećaj i veliko zadovoljstvo. Uloženo je puno truda i rada, i na tome im čestitam.
Prokomentirao je susret i rekao da je njegovim igračima nedostajalo energije.
- Prvo poluvrijeme bilo je dobro, stvorili smo nekoliko prilika, no gol smo zabili prekasno. Dogodilo se, što je tu je. Nismo imali svježine u nogama. Pokušali smo s puno veznjaka uspostaviti kontrolu, ali oni su zaista, zaista dobri, izjavio je španjolski stručnjak.
Na kraju presice je komentirao svoju budućnost. Mnogi engleski mediji su prenijeli kako će se oprostiti na kraju sezone, ali on tvrdi da ništa još nije dogovoreno.
- Mogu vam reći da imam još jednu godinu ugovora. Iza nas su brojne godine u kojima smo pobjeđivali. No, prva osoba s kojom se mora razgovarati je predsjednik. Kada sezona završi, razgovarat ćemo i donijeti odluku. Ja sam najsretniji čovjek na svijetu što sam u ovom klubu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+