Pep: Čestitam Arsenalu i Arteti. Nisam siguran da je ovo kraj...

Trener Manchester Cityja Pep Guardiola nije krio razočaranje nakon remija s Bournemouthom. Njegovi igrači nisu uspjeli pobijediti ekipu Andonija Iraole i zbog toga je Arsenal osvojio Premier ligu nakon 22 godine. Domaće je u vodstvo doveo Kroupi u 39., a Haaland je izjednačio u petoj minuti sudačke nadoknade.

Prvo je čestitao Arsenalu i Mikelu Arteti s kojim je u prošlosti surađivao.

- Moji igrači su davali sve od sebe cijele sezone, borili su se do samog kraja i bili smo blizu. Čestitam Arsenalu, Mikelu, svim njihovim igračima i navijačima, zaslužili su pobjedu. Siguran sam da je ovo za njega poseban osjećaj i veliko zadovoljstvo. Uloženo je puno truda i rada, i na tome im čestitam.

Foto: Dylan Martinez

Prokomentirao je susret i rekao da je njegovim igračima nedostajalo energije.

- Prvo poluvrijeme bilo je dobro, stvorili smo nekoliko prilika, no gol smo zabili prekasno. Dogodilo se, što je tu je. Nismo imali svježine u nogama. Pokušali smo s puno veznjaka uspostaviti kontrolu, ali oni su zaista, zaista dobri, izjavio je španjolski stručnjak.

Foto: Paul Childs

Na kraju presice je komentirao svoju budućnost. Mnogi engleski mediji su prenijeli kako će se oprostiti na kraju sezone, ali on tvrdi da ništa još nije dogovoreno.

- Mogu vam reći da imam još jednu godinu ugovora. Iza nas su brojne godine u kojima smo pobjeđivali. No, prva osoba s kojom se mora razgovarati je predsjednik. Kada sezona završi, razgovarat ćemo i donijeti odluku. Ja sam najsretniji čovjek na svijetu što sam u ovom klubu.