Pep Guardiola: Titula više nije u našim rukama. Ali vjerujemo...

Manchester City uprskao je šanse za naslov prvaka Engleske remiziravši 3-3 na gostovanju kod Evertona u 34. kolu Premier lige pa je tako Arsenal ostao vodeći s pet bodova više od "građana" i utakmicom više. Trener Pep Guardiola je svjestan propuštene prilike.

- Naslov nije u našim rukama. Prije ove utakmice je bio, kao i u Arsenalovim. Ali sad više nije u našim. Imamo četiri utakmice do kraja, a iduća protiv Brentforda bit će slična jer se radi o dobroj momčadi. Vidjet ćemo što će se dogoditi. Naravno, ulazimo u preostale utakmice s vjerom kao što smo došli i ovdje.

Do 66. minute djelovalo je kao da će City bez većih problema proći gostovanje u Liverpoolu, od 43. vodio je golom Jeremyja Dokua, no od 68. do 81. uslijedio je totalni raspad i tri gola domaćina preko Thierna Barryja (dva) i Jakea O'Briena. Već u idućem napadu Mateo Kovačić, koji je u igru ušao u 75., iskupio se za grešku kod gola prekrasnom asistencijom za Erlinga Haalanda. Remi s okusom poraza Cityju je donio Doku u 97. minuti.

- Dobra izvedba, igrali smo izvanredno prvo poluvrijeme. Bilo je teško jer su oni fizički dominirali. U drugom nismo toliko kontrolirali utakmicu, a nakon što smo zabili, oni su se vratili i odigrali tipično engleski, agresivno u duelu. Sveukupno smo odigrali stvarno dobro. Ovo je bolje nego izgubiti, ali naravno da je najbolje pobijediti i igrali smo na to. To samo pokazuje kakve su momčadi - pokušao je umiriti navijače Pep.

Foto: Scott Heppell

Everton je u nizu od četiri utakmice bez pobjede i na desetom mjestu, tri boda iza Brentforda koji drži posljednju europsku kartu na sedmoj poziciji.

- Loše som se branili u nekim trenucima, pogotovo kad je Haaland zabio. Na poluvremenu smo rekli da bi nam i ovaj rezultat bio dobar jer nas je City potpuno nadigrao u prvom dijelu. Htio sam da više ulazimo u kontakt, budemo bliži igračima Cityja. Nismo mogli doći ni blizu, igrali su jako, jako dobro. Ali mi nismo bili pravi. To je bila vjerojatno najlošija naša utakmica kod kuće, sigurno protiv boljih momčadi. Igrači su se sjajno potrudili da se vrate, a na 3-1 smo trebali to i dovršiti pobjedom, ali nismo. Bod protiv Cityja nije loš rezultat, ali kad vodite 3-1, vjerujete da možete i pobijediti - kazao je trener "toffeesa" David Moyes.

Foto: Scott Heppell

Nakon uzvrata polufinala Lige prvaka protiv Atletica (utorak, 21 sat) Arsenal očekuje gostovanje kod West Hama koji se grčevito bori za ostanak (nedjelja, 17.30) pa domaći ogled kod otpisanog Burnleya i naposljetku gostovanje kod Crystal Palacea Borne Sose koji je praktički osigurao ostanak. City će nakon Brentforda dočekati Palace pa ga čeka finale FA Cupa protiv Chelseaja, a u zadnja dva prvenstvena kola gostu je kod Bournemoutha, koji se bori za Europu, i čeka polufinalista Europske lige Aston Villu. Svakako zahtjevniji raspored, pri čemu se u samoj završnici na terene možda vrati i Joško Gvardiol, a "topnici" vjeruju kako je ovo sezona u kojoj će napokon završiti post od 22 godine. Kad ako ne sad?