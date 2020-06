Danny Murphy\u00a0je sedam godina igrao za Liverpool (1997-2004), zadnje dvije bio i engleski reprezentativac. I... Jedan od 100% 'crvenih' prolijeva gor\u010dinu po pljesku Cityjevih igra\u010da Liverpoolovima:

<p>U četvrtak Liverpool gostuje kod Manchester Cityja. I službeno kao novi prvak Engleske. Nakon 30 godina! I to u kakvom stilu: sa 23 boda 'fore' pred Cityjem.</p><p>Prošle godine slavio je Pep Guardiola i njegov Man City, ove godine na vrhu je <strong>Jürgen Klopp</strong> i njegovi Redsi. Prvu utakmicu nakon matematički osigurane titule Liverpool igra baš kod Cityja... Na žalost pred praznim tribinama, ali uz maksimalno simboličnu predaju žezla i prijestolja.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: REDSI SLAVE NAKON 30 GODINA</strong></p><p>I Guardiola je najavio:</p><p>- Nije obveza nego lijepa tradicija napraviti špalir i zapljeskati šampionima. Liverpool je to ove sezone 100% zaslužio i mi ćemo to učiniti. Kad Redsi istrče na naš travnjak, moji će igrati stati u špalir i pozdraviti ih, čestitati im pljeskom - rekao je trener Man Cityja i jedan od najboljih trenera svih vremena.</p><p>Sjajna tradicija, sjajna gesta, fair-play baš onakav kakav bi trebao biti, potez na koji ama baš nitko ne može ni pomisliti naći zamjerku? Ispalo je da nije tako. A apsurd je kako je ta Guardiolina najava digla živac jednom bivšem igraču Liverpoola i jednom od ljubimaca Kopa!</p><p><strong>Danny Murphy</strong> je sedam godina igrao za Liverpool (1997-2004), zadnje dvije bio i engleski reprezentativac. I... Jedan od 100% 'crvenih' prolijeva gorčinu po pljesku Cityjevih igrača Liverpoolovima:</p><p>- To je potez koji kao pokazuje poniznost i ističe 'Svaka vam čast' na račun Liverpoolovog rezultata i kvalitete, ali istodobno će to biti i: teška budalaština! - priča Murphy za <a href="https://talksport.com/football/724034/kevin-de-bruyne-danny-murphy-nonsense-guard-of-honour-liverpool-man-city/">TalkSport</a>.</p><p>- Nema tu neke iskrenosti, vjerujte mi. Nije obavezno, ali se radi jer to javnost očekuje pa kao 'ajde, da ispadnemo korektni'. Ali razmislimo samo na sekundu... Što ćemo vidjeti? Na primjer, kako najbolji veznjak planete <strong>Kevin De Bruyne</strong> plješće i stoji u čast igračima koji mu nisi vrijedni ni kopačke zavezati! Nema to smisla. Radi se samo o predstavi koju bih ja odmah ukinuo - izjavio je bivši veznjak Liverpoola, Danny Murphy.</p><p>Frustrirani tip, bivši sportaš željan pažnje javnosti, ljubomoran jer on s Liverpoolom nikad nije osvojio Premiership ili - jedini iskreni u moru licemjera?</p>