Pep pobijedio Tottenham, ali je izgubio Kevina de Bruynea...

Ako Joao Felix iz Benfice vrijedi 120 milijuna, onda Son Heung-min vrijedi najmanje 100 milijuna eura, komentar je Johna Murraya, novinara BBC-a nakon prvog poluvremena utakmice Cityja i Tottenhama.

I doista, Južnokorejac igra u životnoj formi, no ovaj put nije zabio.A Son je bio Pochettinova želja još tamo dok je trenirao Southampton. Kakav samo sjajan nos za igrače ima Pochettino.

- Bio sam trener Southamptona, bilo je to 2013. Vidio sam strašnog igrača u HSV-u, Korejca Sona. Tražio sam da ga dovedu, no on je inzistirao da ide u Bayer Leverkusen. Nisam mogao ništa - otkrio je Pochettino.

No, vratimo se utakmici. Samo nekoliko dana nakon spektakularnog susreta u četvrtfinalu Lige prvaka City i Tottenham su morali su na istom travnjaku odigrati i prvenstveni susreta. Ovaj put, nažalost, nije to bila niti sjena onog susreta. City je pobijedio golom tinejdžera Phila Fodena, koji je s 18 godina i 327 dana najmlađi igrač koji je zabio za Manchester City u Premiershipu. Bila su dvojica mlađa, Daniel Sturridge i Micah Richards, no oni nisu zabijalu u engleskom prvenstvu.

Foto: Phil Noble/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Najgori trenutak, po navijače Cityja, bio je nakon pola sata igre kada je na travnjaku ostao sjediti Kevin de Bruyne. Pep se odmah primio za glavu i na zagrijavanje poslao Fernandinha. Belgijac nije mogao nastaviti i pokaže li se ozljeda ozbiljnijom, Manchester City izgubit će velikog aduta u borbi za Premiership jer je De Bruyne igrao veličanstveno. Uostalom, mnogi ga smatraju upravo najvažnijim igračem momčadi.

Iako je City bio bolja momčad, kandidaturu za igrača utakmice istaknuo je Ederson, golman Cityja. Spursi su imali četiri odlične šanse, ali sva četiri puta Ederson je fantastično reagirao i spasio Guardiolu. Tottenham je, prema našem mišljenju, oštećen za čisti penal kad je Walker igrao rukom. Tražili su svi igrači Tottenhama penal, no sudac je samo odmahnuo rukom. Na usporenoj snimci se vidi da je Walker zaista dirao loptu rukom.

Četiri kola prije kraja Manchester City ima bod više od Liverpoola, a do kraja ide u goste Manchester Unitedu, Burnleyu i Brightonu, a na svom stadionu dočekuju Leicester. Liverpool sutra igra u Cardiffu, potom dočekuje Huddersfield, pa ide Newcastleu i u posljednjem kolu dočekuju Wolverhampton.