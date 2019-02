Pep prokomentirao Walkerovu zafrkanciju: Ne kontroliram ga

Ne kontroliram igrače na društvenim mrežama, i ne brine me to. Društvene mreže, Twitter, Instagram, ne mogu kontrolirati to, rekao je Pep Guardiola nakon objave Kylea Walkera na Twitteru.

Desni bočni Manchester Cityja na društvenu mrežu je stavio objavu posvećenu Liverpoolu, koji je remizirao kod Leicestera i tako propustio priliku za pobjeći građanima na sedam bodova razlike.

Foto: Twitter

Stavio je sliku braniča Leicestera Harryja Maguirea uz popratni opis:

- Paaa, praktički, oni su mislili da će ići na sedam bodova razlike...

Objava je ubrzo obrisana, brojni pratitelji su napali Walkera, a Guardiola u tome ne vidi ništa bitnog:

- Mislim da ta objava ne motivira Liverpoolove igrače. Motivacija je pobjeda i ne bi trebala imati veze s jednim tweetom ili nečim takvim.

A iako sad govori kako ne može utjecati na društvene mreže, Pep je u rujnu pjevao drugu pjesmu. Tada je rekao svom braniču Benjaminu Mendyju da malo 'olakša' s korištenjem društvenih mreža te se više fokusira na nogomet.