ALONSO SE OPROSTIO

Perez kao da je očekivao pad Alonsa, u ugovor mu je stavio 'kvaku'. Xabi: Bila mi je čast

Perez kao da je očekivao pad Alonsa, u ugovor mu je stavio 'kvaku'. Xabi: Bila mi je čast
Foto: SUSANA VERA/REUTERS

Xabi Alonso kratkom porukom oprostio se od Real Madrida i rekao kako ovo nije bilo onako kako je htio. Također, Španjolci su otkrili koliku će Alonso dobiti otpremninu, a to je posebno zanimljivo

Era Xabija Alonsa u Realu trajala je jako kratko. Samo sedam mjeseci. Presudio mu je poraz od Barcelone u Superkupu (3-2), ali su se problemi gomilali već neko vrijeme, neki smatraju i od samog početka. Arvalo Arbeloa je preuzeo i neočekivano kreće novo razdoblje u Madridu. Nakon otkaza oglasio se Alonso, a procurilo je i koliku otpremninu će dobiti, a to je također zanimljiva priča.

- Ovo poglavlje moje karijere je došlo kraju. Nije bilo onako kako sam htio. Treniranje Reala bila je čast i privilegija. Hvala klubu, igračima i, najviše od svih, navijačima i zajednici Madridista. Odlazim s poštovanjem, zahvalnošću i ponosan na sve što sam napravio. Dao sam sve od sebe - napisao je kratko Alonso na Instagramu.

Perez je pokazao da je "stari lisac". Iako mnogi smatraju da je njegova odluka bila ishitrena i da nije donio ništa dobro Realu, što bi mogla biti i istina, u jednu ruku spasio je Real većeg troška. Španjolsi portal Cope objavio je koliku će Alonso dobiti. Tu je zanimljiv jedan detalj. Naime, Alonso je potpisao s Realom na tri godine, ali uz posebnu klauzulu da ako dobije otkaz u prvoj godini mandata, bit će isplaćen samo za tu godinu. Kao da je Perez nešto predosjetio.

Tako će Alonso od Reala sveukupno dobiti sedam milijuna eura, pa je tako Real ipak uštedio na rastanku. Budući da su "kraljevi" Bayeru iz Leverkusena platili 10 milijuna eura, pothvat zvani Xabi Alonso koštat će ih "samo" 17 milijuna eura.

