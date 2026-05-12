Perez o sukobu igrača: Svake godine se netko tuče, ali sad je izašlo van! Znamo tko je pustio

Florentino Perez sazvao je press konferenciju za novinare i na njoj potpuno poludio na španjolske novinare. Predsjednik uopće nije htio pričati o sportskim stvarima, govorio je o Barceloni i slučaju Negreira, izbjegao pitanje o novom treneru. Ipak, komentirao je sukob Tchouaménija i Valverdea.

- Jedne godine sam otpustio tri trenera, što nije prvi put da se to dogodilo. I nije prvi put da su se dva igrača svađala; svađaju se svake sezone jer su konkurentni. Razlika je ovdje u tome što je netko o tome prvi put progovorio, a mi znamo tko je to bio - rekao je pa dodao:

- Mislim da je to strašno, a mislim da je još gore što su to javno objavili. Ovdje sam 26 godina i nije prošla nijedna godina a da se dva igrača... ili njih četvorica... nisu potukla. Ali mislim da je užasno što se to javno objavljuje. Svake godine otkako sam ovdje, svađali su se. Kao što to mladi ljudi rade, udariš jednog, drugi te udari, i onda su prijatelji.

Nastavio je u istom tonu.

- Za mene je curenje informacija gore, jer implicira da se radi o nečemu više od same svađe; sljedeći dan su prijatelji i idu na kavu. Mislim da je to prvi put da sam to vidio u svojoj 26-godišnjoj povijesti i to me također brine - naglasio je.