Perez napao Barcu: 'Pa kako da zaboravimo najveći skandal u povijesti nogometa? Sramota'

Predsjednik Real Madrida, Florentino Pérez, iskoristio je tradicionalno božićno obraćanje medijima za žestok napad na stanje u španjolskom nogometu. U govoru koji je odjeknuo Španjolskom, bez rukavica je prozvao Barcelonu, La Ligu i Španjolski nogometni savez (RFEF) zbog afere poznate kao "slučaj Negreira", inzistirajući na pravdi i potpunoj promjeni sustava. Iako je okupljanje započelo u svečanom tonu, uz zahvale novinarima i prisjećanje na vrijednosti kluba, Pérez je idiličnu atmosferu brzo pretvorio u bojno polje, usmjerivši svu artiljeriju prema, kako je rekao, "najvećoj brizi Real Madrida".

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:43 Kylian Mbappe u Real Madridu | Video: 24sata/reuters

S jedne strane ponos, s druge strane gnjev

Pérez je govor započeo isticanjem uspjeha i snage "kraljevskog kluba", podsjetivši na temelje na kojima je izgrađena njegova legenda.

​- Sve što smo postigli, postigli smo zahvaljujući žrtvi, poniznosti i solidarnosti. Ovaj klub predstavlja milijune ljudi. Zato osjećamo veliku odgovornost - poručio je, spomenuvši i društvenu ulogu kluba kroz njegovu Zakladu koja pomaže stotinama tisuća ljudi diljem svijeta.

Pohvalio se i financijskom dominacijom, citirajući izvješća Deloittea i Forbesa koja Real Madrid svrstavaju u sam vrh svjetskog sporta po prihodima i vrijednosti. No, nakon slavljeničkog dijela, ton se dramatično promijenio.

​- Ali Božić je također vrijeme za razmišljanje. A najveća briga Real Madrida je sudačka situacija. Kao što dobro znate, izuzetno ozbiljna situacija koja se događala u 'slučaju Negreira' gotovo dva desetljeća zaslužuje pravdu - ispalio je Pérez.

'Ostavili su nas same u ovoj borbi'

Njegova frustracija bila je opipljiva dok je govorio o, kako on to vidi, zavjeri šutnje vladajućih tijela. Real Madrid je, naime, bio jedini klub koji se u početku pojavio kao privatni tužitelj u slučaju, što je potez koji je zaoštrio odnose s Barcelonom, ali koji Pérez smatra ključnim.

​- Potpuno je neshvatljivo da su institucije ostavile Real Madrid samog u ovoj borbi. Kako je moguće da predsjednik sudaca traži da to zaboravimo? Kako ćemo zaboraviti najveći skandal u povijesti nogometa? Kako se RFEF i La Liga mogu tako ponašati? Imaju dužnost osigurati integritet natjecanja! - grmio je predsjednik "kraljevskog kluba".

U središtu afere su uplate teške više od 8 milijuna eura koje je Barcelona godinama isplaćivala tvrtkama Joséa Maríje Enríqueza Negreire, tadašnjeg potpredsjednika Sudačke komisije. Dok se Barcelona brani da se radilo o plaćanju tehničkih izvještaja o sucima, Pérez je tu obranu ismijao.

​- 'Slučaj Negreira' je najozbiljniji slučaj u današnjem nogometu. Znamo da je plaćeno više od osam milijuna eura za tehničke izvještaje o sucima. I povrh svega, treneri ih nikada nisu dobili. Tko može vjerovati da se plaćalo za izvještaje za koje treneri nisu ni znali da postoje? To naglašava potrebu za radikalnom promjenom - zaključio je, aludirajući na svjedočenja bivših trenera Barce, poput Luisa Enriquea i Ernesta Valverdea, koji su na sudu izjavili da za takve izvještaje nikad nisu čuli.

Foto: JUAN BARBOSA/REUTERS

Što je 'slučaj Negreira'

Radi se o jednoj od najvećih afera koje su potresle europski nogomet. Istraga obuhvaća razdoblje od 2001. do 2018. godine, tijekom kojeg je Barcelona isplatila oko 8,4 milijuna eura tvrtkama povezanim s José Maríom Enríquez Negreirom, koji je u to vrijeme bio drugi čovjek španjolskih sudaca.

Barcelona tvrdi da su plaćali za savjetodavne usluge, no tužiteljstvo sumnja na pokušaj utjecaja na suđenje. U svibnju 2024. španjolski sud odbacio je optužbe za "podmićivanje službene osobe" jer Negreira po zakonu nije imao taj status. Međutim, istraga se nastavlja pod puno ozbiljnijom optužbom za sportsku korupciju.

Slučaj je izazvao i reakciju Uefe, čiji je predsjednik Aleksander Čeferin aferu opisao kao "jednu od najozbiljnijih" koje je ikad vidio. Brojni španjolski klubovi također su zajedničkom izjavom izrazili "duboku zabrinutost", a Sevilla je otišla i korak dalje, odbivši sjediti u direktorskoj loži na utakmici protiv Barcelone u znak prosvjeda.

Pérez nije stao samo na povijesnim grijesima. Povukao je izravnu vezu između prošlosti i sadašnjosti, tvrdeći da se posljedice osjećaju i danas. Osvrnuo se na nedavnu utakmicu protiv Alavésa.

​- Jučer nam je sudio sudac koji je prijetio da će poduzeti mjere protiv našeg kluba uoči finala Kupa. I čini se da prekršaji nad Viniciusom i Rodrygom nisu penali. To je novost ove sezone - rekao je, sugerirajući da se nastavlja trend spornih odluka na štetu njegove momčadi.

Najteža optužba uslijedila je kada je sugerirao da je navodna korupcija imala razorne posljedice i za druge klubove.

​- Moguće je da su neki klubovi ispali iz lige kao žrtve 'slučaja Negreira'. Naš nogomet je oštećen i pravda se mora izvršiti. Ne zaboravite da je istražni sudac slučaj opisao kao sistemsku korupciju. A Barca je priznala da su te uplate vršene jer su bile 'pogodne'. Zašto? U koju svrhu? - pitao se Pérez, jasno poručivši da Real neće odustati.