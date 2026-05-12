Perez: Slučaj Negreira je najveći korupcijski skandal ikada. Evo što mu je Barcelona odgovorila

Predsjednik Real Madrida Florentino Perez (79) odradio je večeras presicu u kojoj je spomenuo da neće dati ostavku, komentirao je tučnjavu unutar svlačionice, ali i ljute rivale Barcelonu. Mnogi su očekivali kako će iznijeti bombastičnu vijest poput one tko će preuzeti Real nakon Alvara Arbeloe, ali to se nije dogodilo.

- Slučaj Negreira, slučaj sportske korupcije, još uvijek uzrokuje probleme. Postoje suci iz tog doba koji još uvijek sude. Podnijet ćemo dosje UEFA- i kako bi tome stali na kraj. Naravno, tu je i naš vječni neprijatelj, La Liga. Borit ćemo se. Borim se protiv svih. Sustavna korupcija slučaja Negreira... Kako to možemo jednostavno zaboraviti? Pripremamo dosje od 500 stranica koji ću poslati UEFA-i kada natjecanje završi. Već sam razgovarao s njima. Za ovo nema presedana u povijesti svjetskog nogometa. To je najveći slučaj korupcije ikad.

Prebacivao se s teme na temu, ali nekako je uvijek završio na Barceloni koja mu je vječiti trn u oku.

- Članovi Real Madrida su uz mene u mojoj borbi protiv Negreire i ostalih. Ne pati uvijek Real Madrid; pate i drugi timovi. Barça uvijek ima koristi. Vidjet ćemo hoće li se UEFA uključiti u ovo pitanje. Neprihvatljivo je da sam osumnjičen za korupciju plaćenu više od 20 godina. Vidjet ćemo što će se dogoditi s UEFA-inim pravnim i sportskim istragama. Vidjet ćemo što će se dogoditi. Nisam došao ovdje da bi se suci obogatili na Barceloninom novcu.

Barcelona je na službenoj stranici odgovorila na javne optužbe Realovog predsjednika.

- Vezano uz konferenciju za medije koju je sazvao predsjednik Real Madrida Florentino Pérez, obavještavamo da naš pravni odjel pažljivo proučava njegove izjave i optužbe. Trenutačno se iste analiziraju i procjenjuju sljedeći koraci koje ćemo poduzeti. Kada budemo smatrali prikladnim, pravovremeno ćemo informirati javnost o stavovima i odlukama koje će biti donesene.

Barcelona je osvojila La Ligu drugu uzastopnu sezonu. Baš protiv Reala su u nedjelju osigurali novu titulu pobjedom 2-0. Bio je to šlag na torti ligaške sezone i nakon 94 godine je susret El Clasica odlučio osvajača titule. Izgleda kako je to bila kap koja je prelila čašu loše sezone Reala zbog koje je Perez odlučio sazvati izvanrednu presicu i oplesti oštro po katalonskom gigantu.