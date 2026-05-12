Perez žestoko: Svi spominju moj odlazak, nigdje ja ne idem! Svi se ponašaju jako antimadridski

Nakon šokantnih nekoliko dana i potpunog kaosa u klubu, predsjednik Reala, Florentino Perez, sazvao je izvanrednu press konferenciju u utorak u 18 sati. Podsjetimo, proteklih tjedan dana iz svlačionice Reala došle su informacije kako Alvaro Arbeloa nema povjerenje nekoliko igrača, sukobili su se Rüdiger i Carreras, pa je došla informacija da je Tchuameni udario Valverdea koji je morao u bolnicu. Kao "šlag na tortu" došao je poraz od Barcelone u El Clasicu, a Katalonci su tom pobjedom osigurali naslov prvaka i ostavili Real bez trofeja ove sezone.

Perez je na press konferenciju kasnio više od 20 minuta, a dvorana je bila krcata novinarima.

- Neću dati ostavku, raspisat ću izbore - rekao je Perez na početku.

- Stvorena je apsurdna situacija protiv Real Madrida i protiv mene. Ne pobjeđuje se uvijek, ali mi to ne prihvaćamo. Iskorištavaju ovu situaciju da me napadnu. Pitaju se gdje je Florentino? Neki kažu da sam bolestan, da imam terminalni rak. Želim iskoristiti ovu priliku da zahvalim ljudima koji su zabrinuti za mene. Još uvijek sam predsjednik kluba i svoje tvrtke, koja ima promet od 50 milijardi godišnje. Moje zdravlje je savršeno. Da su mi rekli da imam rak, morao bih ići u onkološki centar. To bi se proširilo po cijelom svijetu. Nije istina i ta glasina se samo proširila - rekao je Perez.

Nastavio je u istom tonu.

- Ja sam prvi koji želi osvojiti sve. Sa mnom kao predsjednikom, osvojili smo 37 naslova u nogometu i 29 u košarci. Želim razgovarati o svim tim ljudima koji vode kampanju iza kulisa. Pozivam sve koji žele da se kandidiraju. Kandidirat ću se kako bih branio interese članova Real Madrida. Neće me zastrašiti. Daju mi ​​puno energije - rekao je pa dodao:

- Postoje skupine koje žele voditi Real Madrid, ali nisu uspjele. Novinari i njihove kolege ne upravljaju stvarima u Real Madridu. Ljudi im ne vjeruju; vjeruju meni. Novinari misle da utječu na klupske odluke jer su važni, ali to nije slučaj. Članovi su ovdje glavni. Ne bi trebali raditi ništa sumnjivo. Tko god želi kandidirati se, neka se kandidira. Ali ne bi trebali ići iza mojih leđa govoreći da sam umoran. Ne mogu to prihvatiti samo zato što ove godine nismo osvojili La Ligu i Ligu prvaka. Kažu da je Real Madrid sada u kaosu, a ipak je to najprestižniji klub na svijetu.

Odmah se dotaknuo Barcelone.

- Slučaj Negreira, slučaj sportske korupcije, još uvijek uzrokuje probleme. Postoje suci iz tog doba koji još uvijek sude. Podnijet ćemo dosje UEFA- i kako bi tome stali na kraj - rekao je.

Nastavio se hvaliti.

- Real je klub s najviše naslova u povijesti svijeta. Najvrjedniji klub prema Forbesu . Najvrjedniji brend. Zašto se novinari koji kritiziraju najprestižniji klub s najviše navijača na svijetu žele miješati? Sram me je reći da sam izabran za najboljeg predsjednika u povijesti. Imamo najvrjedniju momčad prema Transfermarktu. Imamo sve - naglasio je predsjednik Reala.

Nastavio se svađati s novinarima, pričao je o stadionu i svojim podhvatima.

- Ne razumijem španjolski tisak. Previše koriste narativ 'vidjet ćemo hoću li otići'. Neću otići. Bit ću posljednji član koji će otići. Članovi su vlasnici Real Madrida. Neki kažu da je stadion počeo sa 600 milijuna, a na kraju koštao 1,3 milijarde, a to nije istina. 600 milijuna bilo je za početni ugovor za krov; kasnije smo izgradili podzemni tunel i dovršili unutarnje uređenje stadiona. Želim stati na kraj ovom antimadridskom raspoloženju koje se ukorijenilo u novinama. Raspisujem izbore kako bih obranio članove. Neki, iz novinarske perspektive, a drugi iz drugačije perspektive, žele preuzeti Real Madrid. Ovdje sam 26 godina i neću to dopustiti.

Dotaknuo se Superlige i La Lige.

- Naravno, tu je i naš vječni neprijatelj, La Liga. Borit ćemo se. Borim se protiv svih. Sustavna korupcija slučaja Negreira... Kako to možemo jednostavno zaboraviti? Pripremamo dosje od 500 stranica koji ću poslati UEFA-i kada natjecanje završi. Već sam razgovarao s njima. Za ovo nema presedana u povijesti svjetskog nogometa. To je najveći slučaj korupcije ikad - rekao je pa dodao:

- Sa Superligom smo pobijedili na Sudu pravde EU i sada pregovaramo s UEFA-om . Želimo besplatan nogomet, kako bi djeca u Africi mogla besplatno gledati nogomet, kao što je to bio slučaj sa Svjetskim klupskim prvenstvom . To nije samo za Real Madrid; to je za dobrobit nogometa. UEFA je to shvatila i napredujemo u vrlo obećavajućem procesu.

Perez je rekao kako ne želi pričati ni o čemu sportskom. Neće biti govora o novom treneru i igračima. Spomenuo je kako želi obraniti Real Madrid. Zatim je došlo pitanje o Mourinhu, ali i to je izbjegao.

- Nisam mislio da će me to pitati. U točki smo kada osiguravamo da Real Madrid pripada svojim članovima, koji nam ga pokušavaju oduzeti. Želim o tome razgovarati s njima i zamoliti ih da se jave. Pitat ću ih što su učinili s Real Madridom u svojim životima. Moram stati na kraj ovoj apsurdnoj kampanji protiv Real Madrida. Nikada nije bilo slavnijeg Real Madrida. Izabran sam za najboljeg predsjednika u povijesti kluba, i svih klubova, što me sram priznati. Danas ne pričamo o nogometu - naglasio je.