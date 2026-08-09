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DINAMOV MILJENIK

Perez Vinlof: San mi je zaigrati u Ligi prvaka! Hrvatske svadbe su odlične, plesao sam satima

Piše Ivan Kužela,
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Perez Vinlof: San mi je zaigrati u Ligi prvaka! Hrvatske svadbe su odlične, plesao sam satima
SuperSport HNL, 22. kolo, GNK Dinamo - NK Istra 1961 | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Dinamov Šveđanin Matteo Perez Vinlof otkrio je kako sanja Ligu prvaka, tko mu je cimer, a priznaje i da ga je hrvatska svadba neočekivano dovela bliže plavima

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Matteo Pérez Vinlöf je 20-godišnji švedski lijevi bek koji je nogometno stasao u Bayernovoj akademiji, a za prvu momčad njemačkog velikana upisao je i nastup u Bundesligi. Prije dolaska u Dinamo bio je na posudbi u bečkoj Austriji, a zagrebački klub ga je iz Bayerna doveo u lipnju 2025. godine. S njime je porazgovarao Andro Polić iz Sportskih novosti. 

POGLEDAJTE GALERIJU:

Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Tajnu atipične obiteljske pozadine i kombinacija objasnio je u uvodu razgovora.

- Otac je emigrirao iz Perua u Švedsku, kod svoga brata, moga strica, koji je već živio u Švedskoj. Tamo su bile bolje poslovne prilike nego u Peruu, pa je upoznao moju majku nakon nekoliko mjeseci u Švedskoj.

Razgovarate li sa suigračima o napadu na Ligu prvaka? Odzvanja li himna natjecanja već svlačionicom?

- Uh, imam jako dobar osjećaj. To bi bilo ispunjenje sna jer je to najveće natjecanje i to bi bila najveća stvar u mojoj dosadašnjoj karijeri. Svi se borimo za to, bilo bi sjajno da to i ostvarimo.

Zagreb: Utakmica 1. kola SuperSport HNL GNK Dinamo - NK Slaven Belupo
Zagreb: Utakmica 1. kola SuperSport HNL GNK Dinamo - NK Slaven Belupo | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Čuli smo da sa Škotom dijelite sobu. Kakav je cimer McKenna?

- Možete sami pretpostaviti... Ha, ha, šalim se, dobar je. Jako smo bliski, iako je dinamika neobična jer smo drugačije dobi, pozadine, osobnosti, ali sjajno se slažemo.

Pronašli smo na fotografiji trenutak prije vašega debija za Bayern, na kojoj se srdačno smijete s Thomasom Tuchelom, koji vam nešto šapće. Sjećate li se što je govorio tada?

- Sjećam se, davao mi je upute, a onda me pitao zašto imam oba prezimena na dresu, rekao je da je to predugačko, ha, ha, da trebam staviti samo jedno, ali ja inzistiram na oba.

Rijeka: Rijeka i Dinamo sastali se u 21.kolu
Rijeka: Rijeka i Dinamo sastali se u 21.kolu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Nakon posudbe u bečkoj Austriji novo ste utočište pronašli u Dinamu. Odlazak na svadbu u Hrvatskoj, iz današnje perspektive, možda je bio i simboličan...

- U tome trenutku nisam ništa znao o Dinamovu interesu za mene. No, kada sam čuo za priču, to je bilo "ludo" jer sam samo tjedan dana prije bio u Hrvatskoj. Osim Lovre, u Bayernu sam imao još prijatelja Hrvata, Ljubu Puljića i Anthonyja Pavlešića, razgovarao sam i s njima o Dinamu. No, nije bilo potrebe za puno razgovora jer svi znaju za Dinamo.

Hrvatske svadbe - dojmovi?

- Svidjelo mi se. Bilo je posebno. Stalno je svirala glazba, plesalo se satima. Svi smo bili vani, pa unutra, pa smo opet plesali... Jako dobro

Lille: UEFA Europska liga, grupna faza, 5. kolo, LOSC Lille - GNK Dinamo
Foto: Daniel Derajinski

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