Perezu je dosta: Neodlučnom Viniciusu postavio je ultimatum

Nikako se ne smiruju tenzije na relaciji Vinicius - Florentino Perez. I dalje je glavna tema ugovor brazilske zvijezde, a sada španjolski mediji pišu kako je predsjednik Reala pri kraju strpljenja te da je Viniciusu spremio "uzmi ili ostavi" ponudu te da je spreman pustiti jednog pd najboljeg igrača svoje momčadi.

Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Već se u ljetnom prijelaznom roku krenule su špekulacije da bi Vinicius mogao napustiti Real, a klubovi na Bliskom istoku navodno su bili jako zainteresirani za usluge Brazilca. Vinicius je ipak ostao u Realu jer ga ugovor veže do 2027. godine, ali se sada čini da, ako ne prihvati Perezove uvjete, iduće ljeto nećemo gledati u "kraljevskom dresu".

Kako navodi španjolski novinar Josep Pedrol, Perez više ne namjerava čekati brazilsku zvijezdu te će mu dati posljednju šansu, koju ako ne prihvati, može napustiti klub.

Predsjednik Reala neće tako odstupiti od svojih načela te se očito bliži kraj sage koja traje cijelo ljeto. Još se ne zna o kojoj se ponudi radi, ali sada će na potezu biti Vinicius koji će odlučiti gdje će nastaviti karijeru. Vinicius u Realu godišnje zarađuje oko 20,8 milijuna eura, a ispred njega su David Alaba i Kylian Mbappe.