Performans u Sarajevu: 'Što više lopti ućerati u njihov gol'

Zrinjski dolazi na Grbavicu na noge Željezničaru po tri boda u sklopu 23. kola Premijer lige BiH. Borac je pobijedio Sarajevo i pobjegao na devet bodova prednosti pa Mostarci više ne smiju gubiti bodove jer svaki kiks sada skupo košta.

Željezničar im neće olakšati posao, makar statistika sugerira suprotno. U posljednjih pet utakmica klub je izgubio četiri puta i zabio gol samo Slaviji u kupu. Uprava je reagirala i dovela Savu Miloševića, ali on još čeka debi. Protiv Zrinjskog momčad će voditi Dino Đurbuzović.

Navijači su pokušali probuditi igrače na svoj način. Na travnjak su ispisali poruku inspiriranu serijom 'Lud, zbunjen, normalan'.

'Cilj je što više lopti ućerati u njihov gol. A što manje u naš gol.'