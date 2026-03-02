Obavijesti

INSPIRIRANI SERIJOM

Performans u Sarajevu: 'Što više lopti ućerati u njihov gol'

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: The Maniacs

Pred utakmicu Željezničara i Zrinjskog domaći su navijači svojim igračima poslali zanimljivu poruku inspiriranu poznatom domaćom serijom

Zrinjski dolazi na Grbavicu na noge Željezničaru po tri boda u sklopu 23. kola Premijer lige BiH. Borac je pobijedio Sarajevo i pobjegao na devet bodova prednosti pa Mostarci više ne smiju gubiti bodove jer svaki kiks sada skupo košta.

Željezničar im neće olakšati posao, makar statistika sugerira suprotno. U posljednjih pet utakmica klub je izgubio četiri puta i zabio gol samo Slaviji u kupu. Uprava je reagirala i dovela Savu Miloševića, ali on još čeka debi. Protiv Zrinjskog momčad će voditi Dino Đurbuzović.

JAVILI SE IZ KLUBA Skandalozan potez kluba iz BiH, raskinuli s igračem koji boluje od raka: 'Ovo nećete obrisati'
Skandalozan potez kluba iz BiH, raskinuli s igračem koji boluje od raka: 'Ovo nećete obrisati'

Navijači su pokušali probuditi igrače na svoj način. Na travnjak su ispisali poruku inspiriranu serijom 'Lud, zbunjen, normalan'.

'Cilj je što više lopti ućerati u njihov gol. A što manje u naš gol.' 

