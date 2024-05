Perić za 24sata: Igrao sam i u Napulju, ali atmosfera u punoj Ciboni je stvarno nešto posebno

Uh, izvukla me momčad, hvala im na tome, kaže nam Luka Perić (27).

Ponajbolji igrač Futsal Dinama i hrvatske reprezentacije u ponedjeljak nije imao svoj dan. Perić je u četvrtoj utakmici doigravanja za futsal prvaka Hrvatske promašio dva penala (jedan 13 sekundi prije kraja produžetaka, drugi u raspucavanju), zamalo postao tragičar cijele sezone. Futsal Dinamo od početka godine najavljuje novi pohod na naslov prvaka, Olmissum je vodio 2-1 u finalnoj seriji, imao priliku za osvajanje naslova, ali Zagrepčani su izjednačili na 2-2, pa je sve spremno za novi spektakl u Ciboni. Odluka o naslovu stiže u petak od 20.15 sati.

Druga utakmica finala SuperSport HMNL-a između Futsal Dinama i Olmissuma | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Stvarno smo bili loši u trećoj utakmici (6-0 za Olmissum), nije nam bilo lako poslije toga. Skupili smo glave, znali da nam je četvrta utakmica zadnja šansa. I da se moramo boriti protiv igrača Olmissuma, pa i cijele dvorane. Na kraju smo odradili vrhunsku utakmicu, bez obzira na njihovo rano vodstvo (2-0), kontrolirali smo dvoboj, stigli do lutrijel penala i pobijedili - priča nam Perić, pa nastavlja:

- Promašeni penali? Ma najvažnije je da na kraju nisam tragičar, ha, ha. Zahvaljujem momčadi koja me izvukla, našim vrataru Piplici koji su branili tako važne penale. Prošao sam u karijeri puno velikih i teških utakmica, ali ovu ću baš pamtiti. Ne mogu vam opisati kakvo sam osjetio olakšanje nakon što je Piplica obranio zadnji penal, odveo nas do pete utakmice. Svi su mi dečki odmah dali podršku, svi uvijek računamo jedni na druge. I to je naša snaga.

Petak donosi konačnu odluku, zadnju utakmicu finala i vjerojatno - punu Cibonu.

- E na to samo svi posebno "nabrijani", vjerujem da će biti puna dvorana, pa da ćemo novim naslovom razveseliti sebe i navijače. Osobno, meni je nekako draže igrati u "dvojci" Doma sportova, navijači su bliže tribinama, lakše ju je i napuniti, ali puna Cibona je nešto neviđeno. Kad u toj dvorani bude 5-6 tisuća navijača i krene ono navijanje - spektakl.

Omiš: 4. utakmica finala HMNL između Futsal Dinama i Olmissuma | Foto: Matko Begovic/PIXSELL

Vi ste u malonogometnoj karijeri prošli i talijanske malonogometne parkete, igrali i u Napulju.

- Ma to je neusporedivo s Cibonom, ne može se mjeriti. Mislim da je svakom igraču najveći gušt igrati u punoj Ciboni, toga nema nigdje na svijetu. Pa iskreno, mislim kako samo dva-tri kluba u dvoranskim sportovima mogu na taj način napuniti dvoranu, napraviti atmosferu gdje je cijela dvorana na nogama, gdje svaka osoba na tribinama navija. Ne može se ni Napulj mjeriti s time, ha, ha.



Perić je kao klinac igrao veliki nogomet, bio perspektivan u omladinskom pogonu Dinama.

- Igrao sam s Benkovićem, Brodićem, Kneževiće..., i dan danas volim pogledati dobru utakmicu, naravno navijam za Dinamo. Samo da još dobijemo normalan stadion, ovako treba paziti i na vrijeme, nitko se ne želi smrzavati na utakmicama Dinama.

A za Hrvatsku futsal reprezentaciju do 19 godina nastupao je s...

- Lukom Ivanušecom i Nevenom Đurasekom. Ivanušec i ja smo bili cimeri na okupljanjima U-19 reprezentacije, uh kakav je to bio španer. Baš je mogao biti vrhunski futsal igrač, ali srećom da se opredijelio za veliki nogomet, tu je još bolji, ha, ha. Svaka mu čast. Nismo ostali u kontaktu, ali kad bi se vidjeli siguran sam da bi se dobro ispričali.

Zagreb: Prva utakmica finala HMNL-a, Futsal Dinamo - Olmissum | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Omišani u petak u Zagreb stižu bez dva važna igrača, kartoniranih kapetana Kusture i Žilića. Matija Đulvat pak na raspolaganju neće imati Dekanića.

- Moramo biti realni, njima oba igrača puno znače, moramo iskoristiti izostanak kapetana Kusture i Žilića. Ma to je zadnja utakmica sezone, svi će biti napeti i motivirani, svi sanjamo tu tituli. Majstorica, puna Cibona, navijači..., ma na toj se utakmici ide punim gasom od prve sekunde. Pobjedom u Omišu smo napravili velik posao, ali ne trčimo pred rudo, "zec je još u šumi". Idemo to dobiti, a onda ćemo napraviti pravu feštu - završio je Perić.