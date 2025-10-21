Glasnogovornik Partizana: 'Kad je Perišić došao na utakmicu, pitali su me jesam li normalan'

Ivan Perišić će u utorak s PSV-om dočekati Napoli u Ligi prvaka i pokušati doći do prve pobjede. Perišić se 2023. oporavljao od teške ozljede koljena te je sada, dvije godine nakon, izašla anegdota o njegovom posjetu najvećem košarkaškom derbiju u Srbiji, kojem je prisustvovao dok je bio na rehabilitaciji u glavom gradu Srbije.

Foto: Dusan Milenkovic

Glasnogovornik Partizana, Ivan Ivković, ispričao je anegdotu u podcastu Euroinsider te je opisao kako je izgledao ulazak Perišića u dvoranu na derbi Partizana i Crvene zvezde.

- Istina je, Perišić nije bio gost Partizana. Došao je sa svojim kondicijskim trenerom koji je imao dvije ulaznice za parket. Čim su njih dvojica ušli u dvoranu, dobio sam dvije poruke. Prva poruka glasila je: "Jesi li normalan? Dovodiš Hrvata ovdje, znaš da je on jedan od njih, oni nas ne vole!". A druga poruka bila je potpuna suprotnost: "Bravo, pokazujete da sport može biti iznad politike, da uvažavate ljude bez obzira na sve - rekao je Ivković te dodao da su rijetki trenuci u kojima sport nadvladava predrasude.

Foto: Dusan Milenkovic

Hrvatski reprezentativac je u Beogradu dobio svu potrebnu njegu te se nešto kasnije vratio i nogometu. Nakon sjajne sezone u PSV-u, u kojoj je zabio 16 golova, upisao 11 asistencija te osvojio naslov, nizozemski klub mu je odlučio produžiti ugovor. U novoj sezoni, Perišić u osam utakmica ima jedan gol i pet asistencija te je i dalje jedan od vođa nizozemskog prvaka.