Perišić kasnio na presicu pa se ispričao: 'Trenirao sam po' ure!' Otkrio kada bi mogao zaigrati

Bijeli salon na Poljudu bio je dupkom pun. Samo se čekao Ivan Perišić, čovjek zbog kojeg je Hajduk i organizirao press konferenciju. Kasnio je nekoliko minuta pa se ušuljao u prostoriju uz nezaobilazni osmijeh. Sreća je isijavala iz njega, emocije su bile na vrhuncu jer je konačno ispunio svoj san i vratio se u klub gdje je započeo veličanstvenu karijeru. Došao je doma, među svoje, u svoj Hajduk.

Neki bi uzeli koji trenutak za predah i da se slegnu sve emocije, ali Perišić je uvijek bio veliki profesionalac i radnik. Prvo trening pa sve ostalo.

- Pardon, trenirao sam pola ure. Ja sam kriv - otkrio je Perišić razlog svog kašnjenja. Kako je morao na presicu, regeneraciju je odradio nakon nje.

U rujnu prošle godine se teško ozlijedio na treningu i bit će van terena do travnja. To su situacije na koje se ne može utjecati i jednostavno se dogode. Jedan krivi pokret može biti koban. A Perišić je tijekom cijele karijere radio baš sve da ga zaobiđu ozljede i to mu je uspijevalo sve do sada. Uvijek je bio poznat po fantastičnoj fizičkoj spremi koja je produkt nevjerojatne discipline, upornosti i radne etike.

- Ivan je s obje noge i glavom na terenu. Veliki je profesionalac. Ostaje raditi individualno još sat i 15 minuta poslije svakog treninga. Psihički je stabilan, a fizički jak kao konj. Imate sprintove od 60-70 metara, a kada protrči pokraj vas i zemlja se trese - jednom je slikovito objasnio Luciano Spalletti, Ivanov bivši trener iz Intera.

Perišić već nekoliko godina dodatno radi u teretani sa svojim individualnim trenerom. Imao trening s momčadi ili bio slobodan, režim je isti. Treninzi snage, koordinacije, sve kako bi bio još bolji. S time je oduševio i navijače Tottenhama dok je bio član njihova kluba. Igrači su jednom dobili slobodno, a on je trenirao u teretani i objavio na društvenim mrežama.

- Čekaj, to radi na slobodan dan, kakva legenda. Ovo je fotografija čovjeka od 180 tisuća funti tjedno kako trenira na slobodan dan - pisali su oduševljeni navijači Tottenhama na društvenim mrežama.

I to je ono što dijeli vrhunske od prosječnih sportaša. Čelična volja i upornost, neutaživa žeđ za novim pobjedama, uspjesima, trofejima. Motivacija koja vas gura do krajnjih granica. I to je jedan od razloga zašto mnogi vjeruju da će se Perišić ranije od očekivanog vratiti na travnjak.

A kada će to biti, pitali su ga na press konferenciji.

- Ozljeda je prisutna, ali radim svaki dan. Vidjet ćemo kad ću se vratiti ne teren. Jedva čekam da krene sve to, počeo sam trčati prije petnaestak dana. Sve je OK i nadam se da ću što prije biti na terenu. Kažem, idem korak po korak. Trčim i tu nema problema. Za dva, tri tjedna bih trebao početi s loptom trenirati. Neke prognoze za povratak su travanj, ali ne znam točno kad. Neću žuriti jer može to sve krenuti po zlu. Skoro 80 posto rehabilitacije sam u Beogradu pa ću i sad ići u Beograd, s njim uvijek radim kad sam ozlijeđen. Mislim da ću fiksno doći ovdje krajem veljače ili početkom ožujka - rekao je Perišić.

Hajduk je tako dobio ogromno pojačanje u borbi za naslov prvaka, ali jasno je kako će Mislav Karoglan još neko vrijeme morati bez hrvatskog reprezentativca. Momčad će nastaviti kročiti put prema naslov, a Perija će se baviti oporavkom. Očekuje se kako bi se trebao vratiti na travnjak do kraja travnja i onda postepeno skupljati minutažu. Glavni cilj mu je pomoći klubu u završnici sezone pa potom u punoj formi otići na Europsko prvenstvo s Hrvatskom.

Kada mu istekne posudba, isteći će mu i ugovor s Tottenhamom, ali je već jasno kako će potpisati ugovor s Hajdukom na godinu dana. Prvo je prioritet naslov prvaka, a potom napasti grupnu fazu europskog natjecanja. S Perišićem je sve moguće...