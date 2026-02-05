Perišić komentarom oduševio Bosnu i Hercegovinu. Evo kako

Ivan Perišić (37) veliki je sportaš i pravi profesionalan te uzor mnogim igračima. U PSV-u se nametnuo kao ponajbolji igrač i lider momčadi, a sada je to još jednom demonstrirao prema Esmiru Barjaktareviću, koji je protiv Heerenveena u Kupu (4-1) odigrao utakmicu karijere.

Mladi bosanskohercegovački nogometaš zabio je dva gola, a mogao je i treći, ali nije realizirao kazneni udarac. Perišić ga je pohvalio nakon utakmice na Instagramu, objavivši fotografiju njih dvojice i zastave BiH i Hrvatske jedne do druge.

Foto: Instagram

Još je zanimljiviji komentar Hrvat dao na službenu objavu PSV-a koja je pohvalila Barjaktarevića kao igrača utakmice.

"Bravo, glavonja moj. Ostavi nešto i za treći mjesec", napisao je Perišić ispod objave kluba.

Foto: Instagram

Barjaktarević je jedan od najtalentiranijih igrača Bosne i Hercegovine za koju je već nastupio 12 puta, a čekaju ga i nastupi u dodatnim kvalifikacijama za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026.