Obavijesti

Sport

Komentari 0
PRAVI LIDER

Perišić komentarom oduševio Bosnu i Hercegovinu. Evo kako

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Perišić komentarom oduševio Bosnu i Hercegovinu. Evo kako
5
Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Barjaktarević je jedan od najtalentiranijih igrača Bosne i Hercegovine za koju je već nastupio 12 puta, a čekaju ga i nastupi u dodatnim kvalifikacijama za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026.

Admiral

Ivan Perišić (37) veliki je sportaš i pravi profesionalan te uzor mnogim igračima. U PSV-u se nametnuo kao ponajbolji igrač i lider momčadi, a sada je to još jednom demonstrirao prema Esmiru Barjaktareviću, koji je protiv Heerenveena u Kupu (4-1) odigrao utakmicu karijere. 

Mladi bosanskohercegovački nogometaš zabio je dva gola, a mogao je i treći, ali nije realizirao kazneni udarac. Perišić ga je pohvalio nakon utakmice na Instagramu, objavivši fotografiju njih dvojice i zastave BiH i Hrvatske jedne do druge. 

Foto: Instagram

Još je zanimljiviji komentar Hrvat dao na službenu objavu PSV-a koja je pohvalila Barjaktarevića kao igrača utakmice. 

"Bravo, glavonja moj. Ostavi nešto i za treći mjesec", napisao je Perišić ispod objave kluba. 

Foto: Instagram

Barjaktarević je jedan od najtalentiranijih igrača Bosne i Hercegovine za koju je već nastupio 12 puta, a čekaju ga i nastupi u dodatnim kvalifikacijama za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Salah odlazi iz Liverpoola? Musa spreman za povratak u europski nogomet
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Salah odlazi iz Liverpoola? Musa spreman za povratak u europski nogomet

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Neymara je 'smirila' bujna Bruna. Svašta mu je oprostila...
LJUBAV NEMA GRANICA

FOTO Neymara je 'smirila' bujna Bruna. Svašta mu je oprostila...

Neymar ljubi Brunu Biancardi, s kojom je u listopadu 2023. dočekao kćer Mavie. Ona je poznata brazilska influencerica, a bavi se i modelingom. Prema pisanju brazilskih medija nogometaš ju je prevario 92 puta, a u srpnju mu je rodila drugu kćer. Danas zajedno slave njegov 34. rođendan
FOTO Bio je krezubi klinac, sad mu sjeda pola milijarde dolara
SRETAN 41. ROĐENDAN

FOTO Bio je krezubi klinac, sad mu sjeda pola milijarde dolara

Cristiano Ronaldo danas slavi 41. rođendan. Potpisao je ugovor s Al Nassrom do 2027. godine, a uz plaću i brojne bonuse, zaradit će pola milijarde eura! No u zadnje vrijeme pojavile su se i trzavice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026