Perišić: Mogu igrati i kao treći u obrani. Za mene to nije problem

U 32. kolu Serie A, Inter je na Giuseppe Meazzi slavio protiv Hellas Verone, koju vodi Igor Tudor, a asistent za oba pogotka 'nerazzura' bio je hrvatski reprezentativac Ivan Perišić.

- Uvijek sam govorio da je sve lakše ako svi trče i ako momčad igra dobro. To smo i pokazali od prve do zadnje minute. Protekli tjedan bio je za nas jako važan, uspjeli smo pobijediti i u Torinu nakon toliko godina. A sada moramo pobijediti sve utakmice do kraja ako želimo postići nešto više - rekao je Perija za Interovu klupsku televiziju.

Perišić se 'utaborio' na lijevom boku u Interovoj 3-5-2 formaciji, koju želi isprobati i Zlatko Dalić s Vatrenima budući da mnogi naši reprezentativci igraju u klubovima u takvom sustavu.

- Igrao sam na gotovo svim pozicijama u svojoj karijeri i ne zamaram se time gdje ću igrati - važno je igrati i pobijediti. Treneru sam na raspolaganju, a ako pomogne, za momčad mogu igrati i kao treći u obrani. Za mene to nije problem. Jasno je da volim trčati, puno sam trčao i kao dijete. Važno je dati sve od sebe - zaključio je o svojoj ulozi u momčadi Simeonea Inzaghija.

Inter je pobjedom došao na 66 bodova, jednako koliko ima i trećeplasirani Napoli, dok im Milan bježi bod.

