Perišić na privatnoj zabavi poznatog nogometaša. Pjevala im je crnogorska zvijezda...

Zimska je stanka, a nogometaši su jedva dočekali da se odmore i napune baterije za izazove koji su pred njima. Neki su otišli u egzotične krajeve, neki na skijanje, a neki su posjetili stare prijatelje.

Ivan Perišić dobio je zasluženi predah nakon sjajne polusezone s PSV-om s kojim drži prvo mjesto u nizozemskom prvenstvu, a slobodne dane iskoristio je za druženje s crnogorskim nogometašem Stevanom Jovetićem (36), bivšim igračem Manchester Cityja, Fiorentine, Intera...

Njih dvojica dijelila su svlačionicu u milanskom Interu od 2015. do 2017. godine, odigrali su zajedno 25 utakmica, putevi su im se razišli, ali ostali su veliki prijatelji. Nedavno su se susreli na utakmici Hrvatske i Crne Gore (3-2) u posljednjem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a ovaj put su i zapjevali.

Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska | Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL

Družili su se na privatnoj zabavi koju je organizirao upravo Jovetić, a pjevao im je poznati crnogorski pjevač Danijel Alibabić, nekadašnji frontmen grupe No Name s kojom je prije 20 godina nastupao na Eurosongu. Alibabić se pohvalio na društvenim mrežama.

- Dva nogometna velikana, moji miljenici - prijatelj Stevan Jovetić i čovjek čiji sam veliki fan Ivan Perišić. Uživao sam u njihovom društvu, a ponešto smo i zapjevali - napisao je Alibabić

Obojica su ušli u 37. godinu života, ali daleko je njihova priča od gotove. Dok je Perišić i dalje jedan od nositelja naše reprezentacije i ponajbolji igrač PSV-a, Jovetić nosi dres ciparske Omonije i kapetan je crnogorske reprezentacije.