GDJE SI, PRIJATELJU STARI

Perišić na privatnoj zabavi poznatog nogometaša. Pjevala im je crnogorska zvijezda...

Piše Zdravko Barišić,
Perišić na privatnoj zabavi poznatog nogometaša. Pjevala im je crnogorska zvijezda...
Ivan Perišić i Stevan Jovetić su prije osam godina igrali zajedno u Interu, a sada su se družili tijekom zimske stanke. Bilo je i pjesme...

Zimska je stanka, a nogometaši su jedva dočekali da se odmore i napune baterije za izazove koji su pred njima. Neki su otišli u egzotične krajeve, neki na skijanje, a neki su posjetili stare prijatelje.

Ivan Perišić dobio je zasluženi predah nakon sjajne polusezone s PSV-om s kojim drži prvo mjesto u nizozemskom prvenstvu, a slobodne dane iskoristio je za druženje s crnogorskim nogometašem Stevanom Jovetićem (36), bivšim igračem Manchester Cityja, Fiorentine, Intera...

Njih dvojica dijelila su svlačionicu u milanskom Interu od 2015. do 2017. godine, odigrali su zajedno 25 utakmica, putevi su im se razišli, ali ostali su veliki prijatelji. Nedavno su se susreli na utakmici Hrvatske i Crne Gore (3-2) u posljednjem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a ovaj put su i zapjevali. 

Družili su se na privatnoj zabavi koju je organizirao upravo Jovetić, a pjevao im je poznati crnogorski pjevač Danijel Alibabić, nekadašnji frontman grupe No Name s kojom je prije 20 godina nastupao na Eurosongu. Alibabić se pohvalio na društvenim mrežama.

- Dva nogometna velikana, moji miljenici - prijatelj Stevan Jovetić i čovjek čiji sam veliki fan Ivan Perišić. Uživao sam u njihovom društvu, a ponešto smo i zapjevali - napisao je Alibabić

Obojica su ušli u 37. godinu života, ali daleko je njihova priča od gotove. Dok je Perišić i dalje jedan od nositelja naše reprezentacije i ponajbolji igrač PSV-a, Jovetić nosi dres ciparske Omonije i kapetan je crnogorske reprezentacije. 

