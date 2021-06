Press-konferencija poslije utakmice odisala je pozitivom, a čelnici HNS-a predvođeni Davorom Šukerom čestitali su Ivanu Perišiću 100. nastup u hrvatskoj reprezentaciji. Perišić je dobio i tortu, pljesak okupljenih, a protiv Armenaca je dokazao da će i na Europskom prvenstvu biti jedna od najvažnijih karika 'vatrenih'.

Svoj 100. nastup u najdražem dresu okrunio je 28. golom za Hrvatsku, a potom je nagrađen uokvirenim dresom s brojkom 100 te uz tortu dobio i prigodne poklone.

- Još dok sam bio mali, u sjećanju mi je ostalo Svjetsko prvenstvo 1998. na kojem je dominirao naš predsjednik Saveza. Tada je zabijao golove, a ja sam tada sanjao kako bi možda i ja mogao jednom zaigrati na velikom turniru. Sve te želje su mi se ostvarile uz veliki trud i rad, ali i puno odricanja. Velika mi je čast što sam došao do ovoga broja, nije malo u 10 godina skupiti 100 reprezentativnih nastupa - rekao je Perišić, pa nastavio:

- Hvala svim izbornicima, mojim suigračima, obitelji i prijateljima koji su bili dio ove moje lijepe priče. Da, sve bi bilo ljepše da smo danas pobijedili, da smo dali još koji gol, ali nije išlo. No, želim svima poručiti da nema straha, gladni smo i motivirani za dalje, spremni za nove pobjede.

Kako ste se vi osjećali gledajući video s vašim utakmicama prije press-konferencije?

- Ma ja sam i dalje ljut zbog rezultata, ali i nekoliko propuštenih šansi s moje strane. Mogao sam dati još koji gol. No, kada vratim film i pogledam unazad tih 10 godina, bilo je tu toliko dobrih i važnih utakmica. Od prijateljskih, do europskih i svjetskih prvenstava, pa i tog velikog finala u Rusiji. Sve je to predivna priča. Ali, baš kao što sam rekao ponosan sam, ali i motiviran za daljnji rad, daljnje uspjehe. I dalje sam gladan uspjeha i novih pobjeda - završio je Perišić.