Perišić se senzacionalno vraća u Inter? PSV već odredio cijenu

Ivan Perišić (37) mogao bi se vratiti u Inter. Talijanski mediji posljednjih dana sve češće pišu da milanski klub razmatra povratak hrvatskog reprezentativca, koji trenutačno igra za PSV. O mogućem povratku pišu Gazzetta dello Sport, Calciomercato i insajder Fabrizio Biasin. Inter traži rješenje na bočnoj poziciji i zamjenu za Denzela Dumfriesa, a nakon što je odgodio dolazak Anana Khalailija, ponovno se otvorila mogućnost dovođenja iskusnog Hrvata.

Gazzetta navodi da je Djed Spence iz Tottenhama trenutačno na vrhu Interove liste želja, ali i da se nastavljaju glasine o Perišićevu povratku. U istom kontekstu spominje se i Mateo Kovačić, još jedan bivši igrač Intera, za kojeg talijanski list tvrdi da ga je Manchester City otpisao.

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Calciomercato piše da se Perišićevo ime ponovno pojavilo nakon što je povratak bio aktualan još u siječnju. Tada ga PSV nije želio pustiti jer ga je smatrao ključnim igračem za završetak sezone. Sada je, prema talijanskim navodima, nizozemski klub spreman razgovarati o transferu za odštetu od oko pet milijuna eura, a Perišić bi rado ponovno nosio dres "nerazzurra".

Biasin je također istaknuo da bi Perišić za Inter bio sigurna opcija.

"Inter ima par opcija za bok. Marco Palestra bio je plan A, Khalaili plan B. Međutim, bolje je improvizaciji pretpostaviti sigurno ulaganje, a to je Ivan Perišić", napisao je Biasin.

U Interu posebno cijene Perišićevu svestranost i iskustvo. Hrvatski reprezentativac već je godinama dokazano rješenje na više pozicija uz aut-liniju, a u Milanu dobro znaju što može donijeti u svlačionici i na terenu. Perišić je za Inter igrao od 2015. do 2022. godine. Stigao je iz Wolfsburga za 19 milijuna eura, a tijekom sedam godina u klubu jednu je sezonu proveo na posudbi u Bayernu. Nakon isteka ugovora otišao je u Tottenham kao slobodan igrač.

Za Inter je odigrao 254 utakmice, zabio 55 golova i upisao 50 asistencija. S milanskim klubom osvojio je prvenstvo i kup, a posebno važnu ulogu imao je u sezoni u kojoj su "nerazzurri” vratili naslov prvaka Italije.

Posljednje dvije sezone Perišić igra za PSV, s kojim je osvojio dva uzastopna naslova nizozemskog prvaka. Za klub iz Eindhovena odigrao je 78 utakmica, zabio 26 golova i dodao 27 asistencija, čime je pokazao da unatoč godinama i dalje može igrati na visokoj razini.