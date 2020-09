Perišić je iznenadio: Imao sam probleme s Nikom Kovačem!

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić na posudbi u Bayernu osvojio je Bundesligu, njemački kup i Ligu prvaka. 'Veni, vidi, vici', no Bavarci ga nisu otkupili, nego doveli Leroya Sanea

<p><strong>Ivan</strong> <strong>Perišić </strong>(31) vratio se u milanski Inter nakon posudbe u Bayernu. S njemačkim je velikanom osvojio Bundesligu, kup i Ligu prvaka, no uprava se ipak odlučila mlađim opcijama gledajući na budućnost kluba. Njemački velikan objavio je kako ga neće otkupiti od Talijana pa se on vratio Antoniu Conteu koji ga nije imao u svojim planovima za ovu sezonu.</p><p>Prošlog ljeta je u Bayern došao na poziv <strong>Nike Kovača</strong>, ali je strateg svoj mandat završio već u studenom prošle godine. Na klupi ga je naslijedio Hansi Flick čijom su palicom nogometaši Bayerna igrali stvarno fantastično. Flick ga je držao za igrača u rotaciji, no na lisabonskoj avanturi u nastavku Lige prvaka igrao je osim finala ostale utakmice u udarnoj postavi.</p><p>U razgovoru za klupsku televiziju Intera osvrnuo se na period u Bavarskoj:</p><p>- Nije mi bilo lako na početku u Bayernu. Imao sam neke probleme s Kovačem. Zatim sam se ozlijedio u veljači, ali unatoč svemu, izdigli smo se iz teške situacije i uspjeli sve osvojiti - rekao je hrvatski reprezentativac i ostavio pitanja za javnost kakve su prirode bili problemi s bivšim hrvatskim izbornikom i strategom Bayerna.</p><p>U posljednjem prijateljskom susretu Intera protiv Pise odigrao svih 90 minuta u pobjedi rezultatom 7:0, a sam je priznao da nije odigrao cijeli susret puna tri mjeseca pa još jednom naglasio:</p><p>- Sretan sam što sam ponovno u Interu. Imam još dvije godine ugovora i nadam se da ćemo u te dvije sezone napraviti odlične stvari.</p><p>Za Inter nova sezona Serie A počinje ovog vikenda na domaćem terenu protiv Fiorentine. Iako nije bio u prvotnim planovima Contea vidjet hoće li se uspjeti izboriti za mjesto u udarnoj postavi bez obzira što talijanski strateg prakticira 3-5-2 postavu.</p>