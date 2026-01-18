Obavijesti

BUDUĆNOST RAZRIJEŠENA

Perišićev trener prekinuo šutnju i rekao što će biti s 'vatrenim'

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION

Ivan Perišić u poznijim godinama karijere nastavlja pružati odlične igre u PSV-u i kaliti formu za nadolazeće Svjetsko prvenstvo u lipnju. U subotu je zabio pobjednički pogodak protiv Fortune i osigurao ekipi nova tri boda

Admiral

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić (36) igra u odličnoj formi za PSV ove sezone. Bio je heroj na subotnjem susretu protiv Fortune Sittard Alena Halilovića (29). Krilni napadač zabio je pobjednički gol u 76. minuti utakmice na asistenciju Maura Juniora, prije njega je za klub iz Eindhovena pogodak dao Paul Wanner u 8. minuti. Za izjednačenje u 12. minuti utakmice gol je zabio Kaj Sierhuis

Perišićev gol pogledajte OVDJE.

Veliki preokret: Ništa od Serie A, Perišić odlazi u Nizozemsku! 00:57
Veliki preokret: Ništa od Serie A, Perišić odlazi u Nizozemsku! | Video: 24sata Video

Legendarni 'vatreni' ove je sezone nastupio za PSV 25 puta, zabio pet golova i podijelio 10 asistencija. Njegove dobre igre zapazio je Perišićev bivši klub Inter koji traži pojačanje na bekovskim pozicijama. Hrvatski reprezentativac već ima iskustvo s promjenama sredine u siječnju, budući da je 2013. godine Borussiju Dortmund zamijenio Wolfsburgom, dok je početkom 2024. na posudbi nosio dres Hajduka

Jedan je od ključnih igrača Petera Bosza u lovu na drugu uzastopnu titulu nizozemskog prvaka. PSV je trenutačno u nizozemskom prvenstvu prvi sa 16 bodova i utakmicom više od Feyenoorda. Upravo je Bosz prelomio sve glasine nakon subotnje pobjede i potvrdio da Perišić ostaje u klubu.

- Ivan ostaje kod nas. Ne vidim razlog zašto bi otišao odavde. Uopće nisam zabrinut jer znam da ostaje.

'Vatreni' ugovor s PSV-om ima do 2027. godine, a prema Transfermarktu vrijedi 1,3 milijuna eura. U karijeri je igrao za Inter, Club Brugge, Wolfsburg, Borussiju Dortmund, Bayern, Tottenham, Roeselare, Hajduk i PSV.

OSTALO

