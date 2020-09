Perišiću vrpca: Ne piše nam se dobro ako nastavimo ovako...

<p>Doživjeli smo bolan poraz koji smo zaslužili, puno smo stvari loše napravili, ali početak je sezone i puno je novih igrača u reprezentaciji. Fizička priprema nije bila na razini, prespavali smo utakmicu bez energije i agresivnosti. Izgledalo je kao da su Portugalci igrali s 15 igrača, a mi s deset. Sutra nas čeka težak posao, možda i teži, najavio je, osvrnuvši se na poraz u Portugalu, izbornik <strong>Zlatko Dalić</strong> dvoboj u Parizu protiv Francuza u utorak (20:45) u drugom kolu Lige nacija, a koji će biti repriza finala SP-a 2018.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Životna priča Ivana Perišića</strong></p><p>- Nama je cilj Euro i sada selektiramo igrače, ovo više nije momčad koja je bila na SP-u u Rusiji i radimo laganu smjenu generacija. U svakom slučaju morat ćemo promijeniti način igre i pristup, s puno više odgovornosti i discipline. Imamo ogroman respekt prema Francuzima i bit će ih teško zaustaviti. Neki igrači koji su igrali protiv Portugala neće igrati protiv Francuske jer ne mogu fizički to izdržati.</p><p>Starter će u svakom biti<strong> Ivan Perišić</strong>, koji je u Portugalu dobio pola sata. Perišić će sutra, u 90. nastupu za reprezentaciju, biti kapetan, u kojoj je ulozi u subotu bio <strong>Vida </strong>u svom 80. nastupu.</p><p>- On je jedan od naših nositelja i kad nema<strong> Rakitića, Modrića i Vrsaljka,</strong> on je kapetan momčadi. Nije u najboljoj spremi, igrao je nedavno u finalu Lige prvaka, no očekujemo od njega da bude vođa ekipe i da dobijemo s njim novi zalet - rekao je Dalić o Perišićevoj ulozi.</p><p>Pa da onda čujemo njega.</p><p>- Završio sam stvarno dobru sezonu s tri trofeja s <strong>Bayernom </strong>i 29 pobjeda zaredom što je nevjerojatno. Odmarao sam sedam dana nakon finala i nisam 100 posto. Ni mi ni oni nismo igrali utakmice i to nije razlog zašto ne bismo izvukli nešto pozitivno sutra. Uvijek moramo dati maksimum, bilo to 45 minuta, 60 ili 90. Svaka utakmica mora biti kao zadnja.</p><p>O zadnjoj protiv Francusku svi sve znamo.</p><p>- Mogu reći da smo dominirali u prvom poluvremenu tog finala SP-a i primili ta dva nesretna gola. No, ne bih rekao da je ovo revanš, već nova utakmica s puno novih igrača. Oni su i u novom sustavu, ma skroz druga priča. Francuzi imaju kadar od 45-50 top igrača i koga god staviš, ne znaš odakle prijeti više. Imaju i odličnog trenera i moramo biti na visokoj razini ako mislimo nešto pozitivno izvući - najavio je Perišić vrativši se na Porto.</p><p>- Nismo dobro otvorili i loše smo stajali na terenu. Nije bilo dovoljno agresivnosti, čak nismo ni pokušali igrati što nam je najbolja osobina. Samo smo napucavali lopte i puno stvari moramo bolje jer ne piše nam se dobro ako nastavimo ovako.</p><p> </p>