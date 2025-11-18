VIDEO Ovo je Hrvatska! Perišić utrčao u teren slaviti gol pa poručio: 'Vraćamo se na Rusiju'

Veliki Ivan 150. nastup slavi, Gattuso i miševi oko njega su pali, recitirao je ekonom hrvatske nogometne reprezentacije Mladen Pilčić u svlačionici "vatrenih" u Podgorici nakon pobjede 3-2 za kraj kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. i jubilarni nastup Ivana Perišića (36), jednoga od najvećih nogometaša u povijesti reprezentacije.

Pokretanje videa... 00:44 Hrvatski navijači u Podgorici | Video: CFE - Mi Hrvati

Dogodilo se to 14 i pol godina nakon debija 26. ožujka 2011. u bolnom porazu u Gruziji 1-0, kad je zamijenio Ivana Rakitića u 66. minuti. Omišanin je zabio prvi od tri gola "vatrenih" u preokretu u glavnom gradu Crne Gore, 38. za reprezentaciju, čime je došao na sedam golova manje od neprikosnovenog lidera Davora Šukera i dva više od Andreja Kramarića.

Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska | Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL

- Ponosan sam, svi znate što meni znači reprezentacija. Nismo davno imali situaciju da gubimo na početku pa se vraćamo, rekao bih da se vraćamo na priču iz Rusije - kazao je Perišić s osmijehom pa dodao:

- Pokazali smo više puta karakter. Loše smo ušli u utakmicu, ali znali smo da će doći naše šanse. Neki su momci dobili priliku, još će jedna biti u ožujku. Na onima koji ne igraju je da nađu druge klubove. Tako sam i ja tijekom karijere, kad nisam igrao u nekom klubu, otišao u drugi. Jednostavno, moramo biti u formi i pokazati se u što boljem svjetlu na Svjetskom prvenstvu.

Perišić je iz igre izašao u 78. minuti i prepustio kapetansku traku Luki Modriću, a devet minuta poslije, kad je Nikola Vlašić zabio pobjednički gol, utrčao je u teren i proslavio sa suigračima, pokazujući koliko mu je stalo.

Video Vlašićeva gola i Perišićeve reakcije pogledajte OVDJE.

Hrvatska će biti drugi nositelj u ždrijebu 5. prosinca, izgledno je kako će u skupini igrati s nekim od velikana.

- Vidjet ćemo što će biti. Njemačka je pobijedila, ali ako želiš ići do kraja, trebaš pobijediti sve momčadi. Bit ćemo spremni - dodao je Perišić, čiji su jubilarni nastup u svlačionici ovjekovječili i prigodnom slavljeničkom fotografijom s posebnim dresom.