Obavijesti

Sport

Komentari 1
DOBIO POSEBAN DRES

VIDEO Ovo je Hrvatska! Perišić utrčao u teren slaviti gol pa poručio: 'Vraćamo se na Rusiju'

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Ovo je Hrvatska! Perišić utrčao u teren slaviti gol pa poručio: 'Vraćamo se na Rusiju'
Foto: Vjeran Žganec Rogulja/PIXSELL, Sportklub/screenshot

Perišić obilježio 150. nastup za "vatrene" pobjedom u Podgorici! Zabio jedan od tri gola i pokazao karakter ekipe. Hrvatska spremna za ždrijeb 5. prosinca

Veliki Ivan 150. nastup slavi, Gattuso i miševi oko njega su pali, recitirao je ekonom hrvatske nogometne reprezentacije Mladen Pilčić u svlačionici "vatrenih" u Podgorici nakon pobjede 3-2 za kraj kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. i jubilarni nastup Ivana Perišića (36), jednoga od najvećih nogometaša u povijesti reprezentacije.

Pokretanje videa...

Hrvatski navijači u Podgorici 00:44
Hrvatski navijači u Podgorici | Video: CFE - Mi Hrvati

Dogodilo se to 14 i pol godina nakon debija 26. ožujka 2011. u bolnom porazu u Gruziji 1-0, kad je zamijenio Ivana Rakitića u 66. minuti. Omišanin je zabio prvi od tri gola "vatrenih" u preokretu u glavnom gradu Crne Gore, 38. za reprezentaciju, čime je došao na sedam golova manje od neprikosnovenog lidera Davora Šukera i dva više od Andreja Kramarića.

Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska
Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska | Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL

- Ponosan sam, svi znate što meni znači reprezentacija. Nismo davno imali situaciju da gubimo na početku pa se vraćamo, rekao bih da se vraćamo na priču iz Rusije - kazao je Perišić s osmijehom pa dodao:

- Pokazali smo više puta karakter. Loše smo ušli u utakmicu, ali znali smo da će doći naše šanse. Neki su momci dobili priliku, još će jedna biti u ožujku. Na onima koji ne igraju je da nađu druge klubove. Tako sam i ja tijekom karijere, kad nisam igrao u nekom klubu, otišao u drugi. Jednostavno, moramo biti u formi i pokazati se u što boljem svjetlu na Svjetskom prvenstvu.

Perišić je iz igre izašao u 78. minuti i prepustio kapetansku traku Luki Modriću, a devet minuta poslije, kad je Nikola Vlašić zabio pobjednički gol, utrčao je u teren i proslavio sa suigračima, pokazujući koliko mu je stalo.

Video Vlašićeva gola i Perišićeve reakcije pogledajte OVDJE.

Hrvatska će biti drugi nositelj u ždrijebu 5. prosinca, izgledno je kako će u skupini igrati s nekim od velikana.

- Vidjet ćemo što će biti. Njemačka je pobijedila, ali ako želiš ići do kraja, trebaš pobijediti sve momčadi. Bit ćemo spremni - dodao je Perišić, čiji su jubilarni nastup u svlačionici ovjekovječili i prigodnom slavljeničkom fotografijom s posebnim dresom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Crna Gora - Hrvatska 2-3: Veliki preokret za kraj najuspješnijih kvalifikacija! Vlašić sjajno zabio
POBJEDA U PODGORICI

Crna Gora - Hrvatska 2-3: Veliki preokret za kraj najuspješnijih kvalifikacija! Vlašić sjajno zabio

U svojem 60. nastupu u drese hrvatske reprezentacije, Vlašić je zabio okrugli deseti pogodak. I to kakav! Iskoristio je pogrešku crnogorskog stopera, uzeo loptu i sjurio se prema Nikiću, koji ništa nije mogao učiniti
Prijete nam prazne tribine zbog sramotnog skandiranja! Šokiran i komentator: 'Skandalozno...'
NOVI SRAMOTNI ISPADI

Prijete nam prazne tribine zbog sramotnog skandiranja! Šokiran i komentator: 'Skandalozno...'

Skandalozno skandiranje čulo se s tribine na kojoj su bili hrvatski navijači. Hrvatski su navijači ovdje dočekani na izuzetno lijep način od strane domaćina, istaknuo je komentator Nove TV
Crnogorci zapljeskali na 'Lijepu našu', Hrvati sramotno vikali 'ubij Srbina' i 'Za dom spremni'
FOTO: ATMOSFERA IZ PODGORICE

Crnogorci zapljeskali na 'Lijepu našu', Hrvati sramotno vikali 'ubij Srbina' i 'Za dom spremni'

Utakmica u Podgorici nije izazvala velik interes publike, a nakon dva mjeseca bojkota vratili su se najvatreniji navijači Crne Gore koji su palili baklje i topovske udare već tijekom himni. 'Lijepu našu' dobar dio tribina ispratio je pljeskom. Hrvatski navijači u 16. minuti sramotno su skandirali "Ubij Srbina" pa "Za dom spremni", što su domaći navijači ispratili zvižducima, a domaći igrači drugim golom.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025