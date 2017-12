Perišiću poništili gol, ozljeda Kalinića: Milan prošao u Kupu

Nogometaši Milana plasirali su se u polufinale talijanskog kupa nakon što su, poslije produžetaka, izbacili Inter 1-0 (0-0) u srijedu na Giuseppe Meazzi u 220. derbiju "della Madonnina".

Ivan Perišić zabio je gol za Inter u 23. minuti kad je s druge stative u mrežu skrenuo ubacivanje iz kuta. No sudac Marco Guida, nakon dugačke stanke, poništio je taj gol na asistenciju videosuca zbog zaleđa Andree Rannocchije, koji je ometao Antonija Donnarummu. Treći golman "rossonera" i stariji brat Gigija Donnarumme dobio je priliku debitirati.

EDIT: Incredible fortune for Milan as #Donnarumma kicks into his own goal but ref adjudged #Ranocchia offside when Perisic hit that.



GOOOAAAAALLLLLL!!!! DISASTER for Milan as Antonio kicks it into his own goal. 0-1 | 24' #MilanInter #CoppaItaliapic.twitter.com/IOolntAyny