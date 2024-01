Perkovac: Duvnjak se osjeća katastrofalno. Nisam optimist

Vinula nas je pobjeda nad Španjolskom u nebesa, a Francuzi su nas po običaju vratili čvrsto na tlo, u realnost. Prvi poraz na Euru stavio je naše rukometaše u nezavidnu poziciju, čak i ako pobijedimo sve do kraja, nemamo zagarantirano polufinale. O ulasku među četiri najbolje reprezentacije još je daleko i pričati, jer pred nama su još okršaji s Mađarskom, Islandom i domaćinom Njemačkom.

Izbornik Goran Perkovac jutro nakon poraza "hladne" je glave dao mišljenje o utakmici te ponovio da je ponosan na svoje igrače.

- Odigrali smo dobru utakmicu, ne bih rekao vrhunsku. Imali smo 16 tehničkih grešaka, od toga sigurno pet dodavanja točno protivniku u ruke gdje su nas oni iskontrirali, zabijali na prazan gol. To ovaj nivo ne podnosi. Ne možemo to drugačije naučiti, mladi su to igrači, a treninzi nikad ne mogu donijeti onu pravu sliku stvari već samo velike utakmice. Ali dečki igraju jedan ozbiljan rukomet, nadam se samo da nećemo gubiti zbog naših grešaka, ako je protivnik bolji, u redu, ali to nam se dogodilo protiv Austrije i Francuske. U ovom trenutku ću biti neskroman, mislim da nema baš neke ekipe koju mi ne možemo dobiti. Zato bih čestitao svojim igračima, vraćali smo se 3-4 puta u utakmici, pokazali da mogu, takvu kvalitetu nemaju sve momčadi.

Foto: WOLFGANG RATTAY

Uništile su nas vlastite greške u trenucima kad smo imali igrača više u napadu. Perkovac je naznačio segment u kojem neke reprezentacije imaju prednost nad Hrvatskom.

- Na trenutke u presudnim trenucima ne bi trebali raditi greške.Ne bih izdvajao nikoga. Radili su ih svi. Da mogu trenirati više, na tome se bazirao i prije uspjeh. Žao mi je da nam nije više igrača iz istog kluba, to je prednost nekih reprezentacija.

Iz HRS-a su u petak javili da kapetan Domagoj Duvnjak i dalje ima povišenu tjelesnu temperaturu, a o tome hoće li biti u sastavu protiv Mađarske ili ne, odlučit će stručni stožer sutra, 20. siječnja neposredno uoči početka utakmice, a ovisno o stanju igrača.

- Sad sam baš bio s njim. Osjeća se katastrofalno. Boli ga cijelo tijelo, nisam optimist nažalost, ali vidjet ćemo.

Foto: KAI PFAFFENBACH

Martinović je otpao, Duvnjak je pod velikim upitnikom, ali Perkovac zasad neće reagirati novim pozivima.

- Imam neograničeno povjerenje u ove momke, neću još reagirati pozivima, ako se netko još ne daj Bože razboli onda ću možda reagirati, ali za sada ne. Oni su mladi momci, mogu oni to, oporave se. Šteta je ako ne bude Duvnjaka, to je velik udarac, izvadite nekoj drugoj reprezentaciji takvog igrača, naravno da će biti teško. Ali neću se žaliti.

Što očekivati od Mađara?

- Vidjeli ste Mađarsku jučer, imaju velike igrače, čvrsti su, ali nešto sporiji, tako da moramo ih natjerati da trče. Mislim da je tu šansa za lake golove, igraju puno preko svog pivota koji je 207 centimetara. S njima se ne vrijedi hrvati, prejaki su oni za to.

Foto: WOLFGANG RATTAY

Perkovac naglašava koliko su važni golmani.

- Ja nisam iznenađen time što su Kuzmanović i Mandić obranili 16 golova ili koliko, ja nisam. Nitko nije osvojio medalju bez dobrih golmana. Šet, sedam obrana nije dovoljno, s te strane je šteta što nismo uspjeli pobijediti. Mi moramo pomoći dobrom obranom. Wolff drži Njemačku u turniru.

Jučer smo igrali protiv Francuza, a sutra navijamo za njih u okršaju s Islanđanima.

- Bilo bi sjajno da Francuzi riješe sve, to bi nas onda kad obavimo svoj posao puno pomoglo. Eto nas visoko, koliko, nitko ne zna...