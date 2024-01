Tko je Dominik Kuzmanović? 'Spremao sam se u školu, a onda mi je zazvonio mobitel...'

Pauzirao je u prve dvije utakmice zbog bolesti, a onda je stigao poziv da se pridruži momčadi umjesto Kristiana Pilipovića. Već je protiv Rumunjske Dominik Kuzmanović (22) potvrdio da se na njega ozbiljno može računati (šest obrana, 29 posto), a onda zabljesnuo protiv najtežeg suparnika u drugom krugu, moćne Francuske s čak 13 obrana od 31 šuta, odnosno 42 posto uspješnosti! Nažalost, nije bilo dovoljno za pobjedu.

Mladić iz Brckovljana kraj Dugog Sela ogromna je golmanska perspektiva kakvu nismo godinama imali, barem za idućih 15 godina, zajedno s vršnjakom Matejem Mandićem koji je, pak, bio dio reprezentacije na prošlom Euru, no nije dobio minutažu. Mandić je dugo bio ozlijeđen, vraćao se kroz juniorsku reprezentaciju, a sad čini tandem s Kuzmanovićem koji bi mogao potrajati dugo, dugo godina.

Dugo, štoviše, nismo imali tako mladog golmana s takvom ulogom. Venio Losert tijekom Olimpijskih igara u Atlanti 1996. godine proslavio je 20. rođendan i bio Kljaićev izbor uz Valtera Matoševića. Kuzmanoviću su sad 22, a Matošević mu je trener u reprezentaciji.

Poziv iz vedra neba

Golman Nexea ima gotovo idealne golmanske proporcije sa 191 centimetrom, a duge ekstremitete može zahvaliti i taekwondou koji je trenirao u mladosti. Rukomet je počeo s pet godina i dvojbe oko pozicije nije bilo. Rekli bismo, srećom.

- Rukomet sam počeo igrati kad sam imao pet godina, i to na nagovor brata Mateja. Na prvom treningu nije bilo golmana i ja sam odlučio stati na gol. I tako sam postao golman - rekao nam je Kuzmanović.

Završio je opću gimnaziju, a dok je bio četvrti razred, dobio je najljepši dar, poziv u seniorsku reprezentaciju. Doslovno iz vedra neba.

- Bila je nedjelja, 1. studenog, 21 sat. Pripremao sam se sutradan za školu, kad su me nazvali i rekli da dođem na pripreme, Marin Šego je kasnio, nisam mogao vjerovati. Bilo je nestvarno, u nedjelju poslijepodne gledao sam Kiel s Duvnjakom na TV-u, a već sutradan smo ručali za istim stolom. Tad smo se upoznali, baš me impresionirao, sve nas je pozdravio, tretirao me kao i sve ostale suigrače, koji su godinama u reprezentaciji. Bilo je to nezaboravno iskustvo.

Pripremam se uz domoljubne pjesme

Za svaku utakmicu ima posebnu pripremu, zahvaljujući YouTubeu i ostaloj modernoj "aparaturi" gleda i prati europske golmane, kao što su Wolff, Landin...

- Analiziram protivnika, gledam kako i gdje najčešće pucaju najbolji igrači, pratim postavljanja najboljih golmana. Inače, najviše se volim pripremati uz glazbu, slušam glazbu i to me motivira, kako mi kažemo, nabrije me.

Znači da su na repertoaru i domoljubne pjesme.

- O, da, ima ih, pogotovo kad igram za reprezentaciju, to me podigne.

Obožavam ronjenje i podvodni ribolov

Protiv Sportinga je lani u Europskoj ligi imao službeno nestvarnih 26 obrana, neslužbeno 28! Od čega su četiri bile iz sedmerca.

- Istina, to se rijetko viđa. Dok sam bio na posudbi u Dugom Selu imao sam 25 obrana protiv Moslavine. To pamtim.

Obožava i ronjenje i podvodni ribolov, pogotovo i kada treba skidati sedmerce, ali više od svega raditi s Ninoslavom Pavelićem koji mu je trener golmana u Nexeu.

Nakon što je potpisao za našićki klub, prvu je sezonu ostao na posudbi u Dugom Selu, a Pavelić je putovao ondje samo da bi zajedno trenirali. A tijekom lockdowna trenirali su i na otvorenom, štoviše, nastavili i kasnije. Svježi zrak cijenu nema.

- Njemu mogu puno toga zahvaliti. Posloži mi trening do najmanjeg detalja. Ima tu i teniskih loptica, ma svega...

Vidi se da vam nije problem raditi špage?

- Zbog taekwondoa koji sam trenirao dodatno sam dobio na fleksibilnosti. Isto radi i Landin, pa mogu reći da sam to možda preuzeo od njega. A za rukomet mogu zahvaliti svom starijem bratu, kao i za ronjenje koje obožavam ljeti, pa mu uglavnom budem pratnja i osiguranje - na kraju će naš Dominator koji je nakon gimnazije sve odlučio staviti na rukomet. I pogodio.