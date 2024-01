Perkovac: 'Igrači nisu spremni, to nije moja pogreška!' Karačić: 'Neka se ne troše na gluposti...'

Mi ne kalkuliramo, mi igrači želimo pobjedom završiti turnir!

Tvrdi to Igor Karačić (35), kao i ostali igrači. Jer kalkulacije kažu da hrvatskim rukometašima zapravo treba poraz od Njemačke, kako bi gurnuli Nijemce u polufinale Eura, a sebi otvorili vrata kvalifikacija za Olimpijske igre. Hoće li igrati za obraz reprezentacije ili za rezultat?

- U jako smo teškoj situaciji, nismo mogli zamisliti da ćemo se naći u njoj, pogotovo nakon prve utakmice. Ima i drugi put kojim možemo izboriti olimpijske kvalifikacije i nije pitanje za nas hoćemo li kalkulirati, ali ja kao sportaš mogu obećati da ću dati sve od sebe - dodao je Karačić za RTL.

Jednostavnog odgovora na pitanje što se dogodilo nema.

- Teško je objasniti. I nije to počelo od pobjede nad Španjolskom nego smo imali dobar putokaz i poslije prve pripremne utakmice, protiv Slovenije, kada nam je obrana bila odlična, tranzicija, letjeli smo terenom i samo smo to prenijeli na prvu utakmicu Eura. Onda nam se dogodila Austrija, kada smo ispustili plus tri, i kao da je u tom trenutku moral malo pao.

Naveo je i objektivne razloge:

- Bilo je i bolesti i viroze, dečki su iz kreveta dolazili na treninge i utakmice, prije Mađarske je 4-5 igrača ravno iz kreveta izašlo igrati. Dali smo sve od sebe, iako možda to nije tako izgledalo, ali stvarno smo htjeli i moram pohvaliti sve suigrače. Glavni je cilj plasirati se na OI i napraviti nešto na SP-u kojem smo domaćini. Ova ekipa ima svijetlu budućnost i treba istrpjeti te mlade momke da pokažu da mogu donijeti medalje. Nadam se da neće trošiti vrijeme na razne gluposti nego se posvetiti sebi i da će se svi oko njih posvetiti tim mladim igračima, da bi se ubrzo borili za medalje. Jer oni to mogu - zaključio je Karačić.

A naši su rukometaši večeras odradili posljednji trening u Kölnu. Na koji su kasnili sat vremena zbog prometne gužve, a izbornik Goran Perkovac je za RTL rekao:

- Nismo imali više snage i koncentracije, u drugom smo poluvremenu nestali. Momčad mora biti bolje fizički spremna.

Pa je li to greška stožera ili igrača? Jeste li ih mogli bolje pripremiti?

- Ne, nije se moglo bolje pripremiti ih jer imali smo malo vremena i dosta zdravstvenih problema i ozljeda. Jedino vrijeme kad se može popraviti fizičko stanje su Olimpijske igre, odnosno period uoči OI-ja, kad ima više vremena. I u klubovima te igrači pojedinačno.

Postoji li i dalje 'kemija' među igračima?

- Ja imam osjećaj da je 'kemija' i dalje prisutna. Većina utakmica bila je dobra i zadovoljan sam igračima.

Ponovio je da očekuje kako će ostati na klupi.

- Ja sam ovu ekipu složio i ona ima jako dobru perspektivu. Zbog jedne i pol loše utakmice ne trebaju velike promjene. Trebamo se pitati i jesmo li kvalitetni i dobri da možemo u polufinale. Ako nismo, treba podržati igrače i dati šansu da se razviju - zaključio je Perkovac, koji će na Nijemce morati bez Zvonimira Srne zbog ozljede.