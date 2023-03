Perkovac: Za dvije, tri godine ćemo s ovim mladim igračima opet biti na svjetskom vrhu

Hrvatska rukometna reprezentacija je u velikoj drami u Gradskom vrtu odigrala 25-25 s Nizozemskom u četvrtom kolu skupine 5 kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Utakmica se lomila u posljednjim trenucima kada je Domagoj Duvnjak, nakon time-outa, imao zadnji napad za pobjedu, ali Nizozemska se obranila.

Izbornik Goran Perkovac bio je nadomak velike pobjede, ali i bodom je zadovoljan.

Jeste li zadovoljni izvedbom? Rezultatom?

- Bod je zlata vrijedan u daljnjim kvalifikacijama. Imali smo šansu da osvojimo oba, šteta što nismo zabili. Kroz cijelu utakmicu, a i zadnju u Eindhovenu igrali smo jako loše šest na pet. To se pokazalo i u ovoj utakmici. Odigrali smo jedno pet, šest puta stvarno, stvarno jako loše. I na kraju nismo bili koncentrirani. Ali ako zbog nečega mogu biti sretan, to su ovi mladi momci. Kao Mateo Maraš, Karpo Sirotić, Grahovac i Načinović... Igrali su stvarno borbeno i dali sve od sebe. Naravno da tu još fali kvalitete, ali ja sam optimist.

Krila su bila bez velike realizacije? Protok lopte do pivota je bio slab.

- Previše smo gurali u sredinu, previše smo usporili lopti umjesto da smo igrali na krila. Dogovor je bio da igramo na krila jer su u Eindhovenu sve zabila. Ali znate kako je to, kad je situacija važna malo se to sve suzi. Ne vidi se sve. Nema veze, nećemo tražiti dlaku u jajetu. Momci su dali sve od sebe što se može u ovom trenutku. Ja sam prezadovoljan angažmanom. Kvaliteta još nije ta koja bi trebala biti, ali na njoj ćemo raditi. I to će sigurno doći. S ovim mladim momcima ćemo za dvije, tri godine opet biti na svjetskom vrhu.

Danas su briljirali golmani. Kuzmanović je bio sjajan.

- To se napravila neka priča da naši vratari ne brane. Ja se s time ne slažem od početka. Naši vratari brane solidno. Čim obrana odigra ovako kako je igrala danas, i zadnjih 15-ak minuta u Eindhovenu, vratari brane. Nije lako braniti kada ti šutaju iz svih pozicija. Ja bih ovaj put uzeo u obranu i rekao da će naši vratari, pogotovo Kuzmanović, biti svjetska klasa.

Atmosfera?

- Slavonija je uvijek pokazala da voli ovu reprezentaciju. I ovih nekoliko dana u Slavoniji meni je napunilo baterije, i igračima isto. Na svakom koraku vidiš da ti ljudi vole reprezentaciju i ovu državu i stvarno sam ponosan što sam Slavonac.

Što dalje?

- Idemo u Grčku pa igramo s Belgijom doma. Nama su, vjerujem, dva boda dovoljna da budemo čak i prvi u grupi. Ali, nije uopće bitno. Bitno je da odemo dalje, prvi ili drugi bilo bi sigurno bolje. Ali ja sam zadovoljan da samo odemo na Europsko i kada tamo dođemo onda ćemo pokazati našu pravu sliku.

