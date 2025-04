Perković bolji od Cannavara: Dinamo dvije ovakve pobjede u nizu nije imao čak pet mjeseci!?

Od Šibenika do Šibenika. Točnije, od Šubićevca do Šubićevca. Dinamo i dalje igra jednu od najčudnijih sezona u svojoj povijesti, rezultati se cijele godine miješaju "toplo-hladno", ali Zagrepčani su sad opet upali u - dobar niz. A za "modre" su to danas i dvije tek pobjede u nizu. Hrvatski prvak je u zadnja dva kola svladao Osijek (2-0) i Šibenik (4-0), time malo vratio osmijeh na lica navijača.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+