Perković: Pritisak mi je motiv. Mile će igrati protiv Šibenika, a poslije ćemo vidjeti što i kako

Osijek je u nizu od sedam utakmica bez pobjede u svim natjecanjima, a u subotu (16 sati) mu u Gradski vrt dolaze Šibenčani, koji su u prošlom kolu srušili Dinamo.

- Rekao bih da je ovo bio uobičajen tjedan nakon utakmice, rekuperacija za one koji su igrali veći dio utakmice, za one koji nisu trening i pokušaj simulacije utakmice. Trening je bio malo jači, zahtjevniji nakon čega su igrači dobili slobodan dan. Vidim dobru energiju, veliku želju kod svojih igrača u pripremi za utakmicu protiv Šibenika i nadam se da ćemo to i pokazati te biti bolji nego u prošloj utakmici protiv Hajduka - kazao je u uvodu medijske konferencije trener 'bijelo-plavih' Borimir Perković.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

S njime se pred medijima pojavio i dokapetan Mihael Žaper.

- Svaki trener koji dođe ima neku viziju, tako je Poms mene vidio na stoperskoj. Ne krijem da više volim igrati u vezi jer sam to igrao cijeli život i jer mi je tako lakše igrati.

Jeste li se bolje upoznali s momčadi?

- U svakom slučaju je biti bolje dva tjedna, nego dva dana. Za neke stvari dovoljno, za neke i ne. Čini mi se da igrači polako prihvaćaju moju viziju i da bi trebali znati kako i na koji način trebamo igrati. Mislim da sam u ova dva tjedna uspio doći do igrača i da je ta slika sad puno jasnije nego što je bila prije deset dana - kazao je Perković na što se dovezao i Žaper:

- Momčad je zadovoljna s novim trenerom. Ništa se ne može preko noći, ali generalno ideje koje trener ima i koje je postavio pred nas, pokušavamo iz dana u dan prihvaćati i biti što bolji. Nadam se da će se to pokazati i kroz rezultat.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Mogla bi to biti posljednja utakmica u dresu 'bijelo-plavih' za Milu Škorića. Navodno je sve dogovoreno s kineskim prvoligašem... Perković to nije potvrdio, ali ni demantirao.

- Fokus je samo na utakmici. Mile će igrati. Rekao bih čak da se on ističe fokusom. Kapetan je i skidam mu kapu po tom pitanju. Uvjeren sam da će odigrati jako dobro. Poslije utakmice ćemo vidjeti što će se dogoditi, hoće li se što dogoditi pa možemo komentirati.

Pritisak?

- Ne osjećam pritisak, ja ne poznajem pritisak. Meni je pritisak motiv. Ne želim da me pritisak sputava, pokušavam na svoje igrače djelovati kroz razgovore. Pa igraju nogomet, treniraju 15-20 godina, svi su profesionalci, imaju iza sebe milijun treninga i puno utakmica. Ja sam sretan kad dolazim na trening, jedva čekam utakmicu. To nije pritisak, hoću da uživamo, da igrači budu sretni.

POGLEDAJTE VIDEO:

Zdravstveno stanje?

- Jako zadovoljni možemo biti. Praktički imamo sve igrače na raspolaganju.Svi su u kadru, fokusu i treningu. Osim Špoljarića koji neće konkurirati još za ovu utakmicu obzirom da je odradio samo jedan trening - zaključio je Perković.

- Nekako se pokazalo da nam je svaka utakmica ključna. Pobjeda nam je imperativ, nismo pobijedili već sedam utakmica. Nadam se da ćemo doći do nje. Pritisak? Uvijek je neki pritisak, borili smo se i prošle i pretprošle sezone, bili u vrhu. I dalje nije ništa izgubljeno. I kako je rekao šef: pritisak može biti motiv.

Kristijan Lovrić?

- Usudim se reći da je drugačiji nego prvi dan i da u tom smislu ide prema naprijed. Ne mogu ništa garantirati, ali sam uvjeren da mu mogu pomoći da Lovrić bude onaj stari iz Gorice. Zadovoljan sam kako se ponaša i njegovom reakcijom u Maksimiru, pa i protiv Hajduka. Nije to još uvijek onaj Kristijan, ali postoje naznake da ide prema gore.

Mijo Caktaš?

- Toliku želju Mijo ima na treninzima. Treba gol, dribling, šansu i vjerujem da ćemo dobiti od njega što želimo i očekujemo.

O Šibeniku?

- Pobijedili su Dinamo, to je velika stvar. Žele i nas vjerojatno srušiti, ali treba biti fokus na nama i vjerujem da će biti sve dobro - kazao je Žaper pa nastavio o Škoriću:

- Ne znam je li to sve dogovoreno ili nije, ali ako je to istina, mi ćemo se potruditi da mu donesemo pobjedu i da se oprosti kako zaslužuje, ali definitivno će biti čudno ako ode jer je on ipak dobri duh svlačionice i naš veliki prijatelj. Ali to je nogomet, takve stvari se događaju. Jesam li spreman preuzeti kapetansku traku? Mislim da jesam. Nemam što kriti. Već sam bio u 20-30 utakmica. Nekad je bilo uspješno, nekad ne. Ali trudit ću se biti što bolji i predvoditi momčad.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

