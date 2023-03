Perković uoči Rijeke: Igrače već smetaju priče da ne zabijamo

Nogometaši Osijeka u nedjelju od 15 sati gostuju kod Rijeke na Rujevici u utakmici kojom će zaključiti treći krug ovosezonskog izdanja SuperSport HNL-a. Bijelo-plavi će tražiti povratak pobjedama nakon domaćeg remija sa Šibenikom, a preduvjet će biti preslikati na travnjak rad s treninga kroz protekli tjedan.

Trener Borimir Perković zadovoljan je reakcijom igrača nakon boda u prošlom kolu i optimističan uoči nadolazećeg sraza.

- Nadam se i vjerujem da nam je stanka dobro došla i da smo je dobro iskoristili. Imali smo 11 treninga i jednu pripremnu utakmicu, četiri dana boravili u Mađarskoj. Odradili smo sve što smo željeli i planirali, sve u cilju pripreme utakmice protiv Rijeke - istaknuo je Perković.

Određeni pritisak "bijelo-plavima" svakako predstavlja i činjenica da dugo čekaju prvenstvenu pobjedu.

Foto: Marko Jurinec/PIXSELL (ilustracija)

- Optimizam temeljim na osnovu toga što nakon mjesec dana mogu sa sigurnošću reći da imam dobru grupu igrača. Tu mislim da znaju slušati, da imaju volju i želju raditi, trenirati i napredovati. Svi koji gledaju i komentiraju nogomet govore kako smo dugo bez pobjede, da ne zabijamo golove, to su činjenice, ali vidim da igrače to smeta u smislu da imaju volju i želju to promijeniti i nadam se da će se to dogoditi već u sljedećoj utakmici.

Otežavajuću okolnost predstavljat će i činjenica da Riječani u ovu utakmicu ulaze na krilima odličnih rezultata koje ostvaruju u proljetnom dijelu sezone.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Ne treba kriti da je pred nama jako teška i zahtjevna utakmica. Rijeka je dovela novog trenera, puno novih igrača, prvi su po osvojenim bodovima u ovoj godini. To ne mora ništa značiti jer kao što čeka nas težak i zahtjevan ispit isto će biti i Rijeci. Dobro smo radili i vjerujem da ćemo biti dobri - rekao je Perković.

Iz kuta momčadi utakmicu je najavio dokapetan Vedran Jugović.

- Imali smo odlične uvjete za rad, proveli zajedno četiri dana što uvijek dobro dođe za dodatno homogenizirati momčad pa smatram da je taj period dobro iskorišten - rekao je Osijekov veznjak.

Jugović se naigrao u karijeri ovakvih utakmica, za koju vjeruje da on i suigrači imaju razloga za optimizam.

Foto: Marko Mrkonjić/PIXSELL

- Svaka utakmica je priča za sebe. Rijeka je u boljem trenutku do nas, ali u derbijima, utakmicama dvije momčadi koje su godinama u vrhu hrvatskog nogometa, kreće se od nule kada se istrči na travnjak. Dobro smo radili, držimo i dalje poziciju ispred njih i ja vjerujem da će uz odličan rad i dobru atmosferu koju imamo tako ostati i nakon nedjelje - zaključio je Jugović.

Za utakmicu u Rijeci u konkurenciju se vraća ofenzivac Josip Špoljarić, dok su izvan kadra Petar Brlek koji se oporavlja od ozljede i Marin Leovac koji ima tri žuta kartona.

