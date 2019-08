Pero, vrati vozačku! Bočkaj je sam sebi najveći neprijatelj...

Veseli me to, uvijek sam bil drugačiji. Znate, ja sam pravi seoski igrač, nogometaš, kak bi rekli, za seoske zabave. Volim gurnuti kroz noge, volim odigrati neki neočekivani potez, rekao nam je jednom prilikom Petar Bočkaj. I ovaj put je, baš kako i sam kaže, odigrao neočekivan potez.

Kad se smirila sva ta bura oko nesreće u kojoj se zabio u benzinsku pumpu, Pero Bombardero se napokon u potpunosti posvetio onome što mu najbolje ide, a to je nogomet. Izvukao je pouke, u klubu su mu oprostili grijehe i bilo je vrijeme za novo poglavlje.

Prošao je s klubom kompletne pripreme za novu sezonu, na njega je pala kockica i trebao je biti najbolji igrač kluba u pohodu na Europsku ligu. No Osijek je ispao od CSKA iz Sofije nakon penala nakon što je on promašio jedanaesterac. No, Bože moj, događa se, idemo dalje. Navijači mu nisu ništa zamjerili i dali su im puno povjerenje za za nastavak sezone i što bolji rezultat u HNL-u. No nova prometna nesreća probudila je novi revolt kod navijača jer Pero kao da ni nije shvatio pouku koju je izvukao iz prve nesreće. Ili barem trebao izvući.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Bočkaj je pravi primjer nogometnog romantika, španera zbog kojeg ljudi i dolaze na stadion. Krcat talentom i nogometnim vještinama, ma pravi užitak ga je za gledati. Kada je u pravoj formi, nitko mu ne može ništa. Kada je stigao u Lokomotivu nije znao tko je trener. Njega nogomet na takav način - ne zanima. On dođe i - špana. I “kaj bu - bu”. Radi ogromnu razliku na terenu, tip je igrača kojem ćete dati da organizira posljednji napad na utakmici, ali ne i auto.

Pero je, nažalost, sam sebi najveći neprijatelj. On je bio uvijek tip igrača koji će radije otići na gemišt, nego na trening, ali svejedno je uvijek bio najbolji na terenu. No uvijek su se svi pitali, što bi bilo da bude barem malo ozbiljniji. No, Bočkaj nije takav. On radi ono što voli i ponaša se kako želi, jer kako je sam rekao, on je jednostavno takav. No upravo bi to mogao biti problem. Kada god mislimo da se smirio, da mu nema granica, napravi neki incident koji koči ispunjavanje njegovog potencijala. Te sitnice samo mu zadavanju nove udarce koje on, nažalost, sam ne vidi.

Ne tako davno, u Hrvatskoj je igrao igrač koji je bio talentiraniji i od Luke Modrića i Nike Kranjčara. Njegova lakoća igranja bila je nevjerojatna, a mnogi su mu predviđali blistavu karijeru. Naravno, riječ je o bivšem igraču Dinama Miroslavu Šariću. No, kako bi rekli, mladost, ludost. Kako je ušao u prvu momčad Dinama, tako je ušao i u brojne probleme, tučnjave, i njegova karijera je samo otišla u 'provaliju'.

Foto: Dubravka Petrić/PIXSELL, Snimio Čitatelj

Sa sličnim problemima se bori i ljubimac osječke publike koji je taj status doveo u ozbiljno pitanje. Pero mora ozbiljno razmisliti što želi u životu jer ima predispozicije za postati najbolji u Hrvatskoj na svojoj poziciji i prodati se u inozemstvo. Treba se uozbiljiti i izvući pouke iz svega ovoga i pokušati izbjeći Šarićevu sudbinu. Možda je upravo ta povodljivost, koju toliko ističe, najveći problem svega.

- Znate, ja volim društvo, volim bit s ekipom. Nekad sam i previše povodljiv, ali takav sam. Protiv toga ne mogu. Svugdje se brzo sprijateljim, svugdje se brzo snađem. I svugdje imam prijatelje. Danas ili sutra, kad nogometa više neće biti, iza mene će biti čitav niz pravih prijatelja. To je najvažnije - rekao je Bočkaj jednom prilikom. No pitanje je hoće li tada iza njega biti bajna karijera. Postoji mogućnost da u budućnosti požali zbog svega i zapita se, 'zašto nisam bio ozbiljniji'. Tada će već biti kasno, a sva te brojne pohvale i talent će otići u vjetar...

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Pero je najbolji kada ima loptu u nogama, a tada ga svi obožavaju. U rasponu od nekoliko mjeseci izazvao je dvije nesreće, prvu pod utjecajem alkohola, a sada se zabio u drvo i automobil zbog velike brzine. Možda je vrijeme da vrati tu vozačku i potpuno se posveti nogometu. To bi bilo najbolje za njega i za Osijek.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Poslije današnje nesreće rekao je kako će prodati automobil. A bilo bi dobro kada bi zajedno s njim prodao i sve te incidente i probleme i konačno se koncentrirao samo na nogomet. Ili bi se u budućnosti mogao sudariti sa poznatom izrekom:

- Možda sam u nekim situacijama trebal bit pametniji....