Uhvatio je perverznjaka i izbacio iz dvorane te ga prebio na ulici, a sve je snimio i objavio na dru\u0161tvenim mre\u017eama.\u00a0Dok ga je udarao, mu\u0161karac je vri\u0161tao i molio ga da prestane, no Schilling nije poslu\u0161ao.

-\u00a0Moram vam objasniti snimku koju ste vidjeli. Dok sam vodio trening, ovaj tip se u\u0161uljao u dvoranu. Ekipa koja trenira mi je rekla da je neka propalica oti\u0161la pod tu\u0161. Pomislio sam da je besku\u0107nik koji je osjetio potrebu istu\u0161irati se, iako je u\u0161ao na tu\u0111i posjed. Odlu\u010dio sam ga pri\u010dekati da iza\u0111e. Vodu je ugasio, ali nije izlazio. Pokucao sam na vrata, nije odgovarao. Po\u010deo je vri\u0161tati, a kad je napokon otvorio vrata vidio sam ga kako se je*e u guzicu s dildom. Zbog toga sam to napravio - poru\u010dio je on.

A perverznjak \u0107e sigurno drugi put razmisliti u \u010diju \u0107e dvoranu u\u0107i jer ovaj put se nije dobro proveo.

Perverznjak se zadovoljavao u garaži MMA zvijezde, a onda je dobio batine: Ispao mu je dildo

Joe Schilling (36) bivši je Gloryjev prvak u srednjoj kategoriji te MMA borac koji se bori pod Bellatorom, a na Instagramu je objavio nesvakidašnji video...

<p>Profesionalni borci većinom su mirni tipovi koji se tuku samo u ringu. U javnosti se drže po strani i ne ulaze u probleme, no kada dirnete u njih... Onda ste nadrapali. </p><p><strong>Joe Schilling</strong> (36) bivši je Gloryjev prvak u srednjoj kategoriji te MMA borac koji se bori pod Bellatorom, a na Instagramu je objavio nesvakidašnji video. On je u dvorani, koja se nalazi u njegovoj garaži, odrađivao trening, a onda je od kolega načuo da se nepoznata osoba došla otuširati. Otišao je provjeriti o kome se radi, a onda ga je dočekalo nešto što nije ni u najluđem snu mogao zamisliti. U kupaonici se nalazio perverznjak koji se navodno zadovoljavao dildom.</p><p>- Uhvatio sam perverznjaka s dildom u kupaonici mog obiteljskog posla. Nije mi žao zbog ovoga - napisao je Schilling na Instagramu.</p><p>Uhvatio je perverznjaka i izbacio iz dvorane te ga prebio na ulici, a sve je snimio i objavio na društvenim mrežama. Dok ga je udarao, muškarac je vrištao i molio ga da prestane, no Schilling nije poslušao.</p><p>- Moram vam objasniti snimku koju ste vidjeli. Dok sam vodio trening, ovaj tip se ušuljao u dvoranu. Ekipa koja trenira mi je rekla da je neka propalica otišla pod tuš. Pomislio sam da je beskućnik koji je osjetio potrebu istuširati se, iako je ušao na tuđi posjed. Odlučio sam ga pričekati da izađe. Vodu je ugasio, ali nije izlazio. Pokucao sam na vrata, nije odgovarao. Počeo je vrištati, a kad je napokon otvorio vrata vidio sam ga kako se je*e u guzicu s dildom. Zbog toga sam to napravio - poručio je on.</p><p>A perverznjak će sigurno drugi put razmisliti u čiju će dvoranu ući jer ovaj put se nije dobro proveo.</p>