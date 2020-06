Pešalov je sportska kukavica bez 'one stvari', ne može se suočiti sa mnom licem u lice!

Najdugovječniji hrvatski izbornik Boško Čavka, koji je vodio dizače od 1992. godine, smijenjen je na tajnoj sjednici organiziranoj 'kod Macole', i to od ljudi s kojima je surađivao, Nikolaja Pešalova i Duška Kadijevića...

<p>Iako još uvijek nije dobio nikakvu službenu odluku o smjeni, najdugovječniji hrvatski izbornik <strong>Boško Čavka</strong>, koji vodi naše najbolje dizače utega od 1992. godine, odlučio je prekinuti mučnu situaciju oko svoje smjene, i javno progovoriti o svemu što se događalo, i što je prethodilo smjeni koju je, po njemu, inicirao i proveo predsjednik Saveza Nikolaj Pešalov. Isti onaj Pešalov koga je Čavka i doveo u hrvatsko dizanje utega, pomagao mu, a kako kaže i postavio ga na mjesto predsjednika.</p><p>- Očekivao sam kraj prije ili kasnije, ali ipak nisam očekivao da se to dogodi na ovako ružan način. Da se par ljudi nađe na brzinu 'kod Macole' i smjeni me te da me dvadeset dana nitko o tome službeno nije obavijestio – započeo je svoju priču Čavka, koji za početak nije želio ničim umanjiti sportsku veličinu i uspjehe Pešalova.</p><p>- Svi znaju da sam ga ja doveo u hrvatsko dizanje i da je on bio 'vanzemaljac' kao sportaš i o tome je suvišno trošiti riječi. Ali kao sportski djelatnik se pokazao nedostojan svog sportskog imena. Pet godina je bio izbornik juniorske reprezentacije, i nije ništa radio. A ništa bolji nije ni kao predsjednik. Ja sam lobirao da ga se izabere na tu poziciju, mislio sam da će svojim imenom i ugledom u svijetu dizanja popularizirati naš sport, ali njegov prvi potez bio je sazivanje IO na koji me nije ni pozvao, iako je to bila uobičajena praksa. A nije pozvao ni tajnika, našeg proslavljenog dizača Amara Musića...</p><p>Čavku ne ljuti sama smjena, koliko način na koji se ona odvila, kao i ljudi koji iza nje stoje.</p><p>- Ne trebam govoriti koja je to razina da se čelni ljudi jednog saveza sastanu 'kod Macole', a dodatno me ljuti to što su za moju smjenu digli ruke predsjednik mog kluba Mate Rodić i dopredsjednik Duško Kadijević!? Kako je moguće da imaju povjerenje u mene u klubu, ali ne na mjestu izbornika. To je jadno, dno – dna, nakon 24 medalje koje sam donio u Hrvatsku, da me 'izbuše' isti ljudi kao i bivšeg predsjednika Damjana Krkleca.</p><p>Sad već bivši izbornik pohvalio je izbor svog nasljednika Kneza, zaželio mu svu sreću, no to ne znači i da se predao:</p><p>- Uskoro ćemo napraviti Skupštinu našega kluba Bitumina i neke stvari ćemo morati razjasniti između mene, predsjednika Rodića i dopredsjednika Kadijevića. Očito je da mi više ne možemo zajedno i netko će morati otići. Ja već vozim Uber, ako treba otići ću raditi i na bauštelu, meni nije ništa teško, ali neću se predati. Jači sam i sposobniji od njih i vidjet ćemo kako će se sve skupa odvijati dalje. Razloga za smjenu ne vidim, osim ljubomore. Ako oni misle da će napraviti bolje dizače od mene, onda oni žive na Marsu i ne znaju koliko je potrebno znoja i truda za odgojiti jednog vrhunskog sportaša. Ja sam u ovoj dvorani od 1975. i nikad se nije dogodilo da propustim dva dana za redom doći na trening, a oni dolaze samo ako im žene dopuste... Njima svaka čast za sve što su napravili kao dizači, tu su bolji od mene, ali kad je u pitanju trenerski i izbornički posao, kao i vođenje kluba, tu se jednako tako ne možemo mjeriti...</p><p>Čavku ne brine da bi njegovi dizači mogli postati kolateralne žrtve ovog sukoba.</p><p>- Neće, imam ja materijala, frcat će perje se do Sofije ako pokušaju tako nešto napraviti... Sramota je da oni ne rade ništa ni u Savezu, ni s dizačima, da nisu bili kadri jednu malu dizačku priredbu održati povodom 70. rođendana saveza, da privatnim kanalima dijele vitamine i određuju putnike na natjecanja, da zloupotrebljavaju i prenamjenjuju sredstva koja dobivaju od HOO-a... Ima toga još puno, no sada nije ni mjesto ni vrijeme za detalje... Ovo je dno dna, oni su sportske kukavice, nemaju onu stvar da bi se suočili s čovjekom i pogledali ga u lice. Mogli su mi reći što god su htjeli, da ne znam da ne radim, da su to razlozi smjene, a ne naći se 'kod Macole' i smijeniti čovjeka koji je cijeli život u dizanju, a oni se ponekad pojave u dvorani. Nisam ljut zbog smjene, ali jesam zbog načina, i nikad im ovo neću oprostiti, a na koncu ćemo vidjeti tko će slaviti... - zaključio je Čavka.</p>