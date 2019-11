Pet razloga zašto će Dinamo proći: Bjelica, Šahtar, Pep...

Dinamo i poslije bolnog poraza (2-0) u Milanu ima velike i realne ambicije za plasmanom u novo europsko proljeće. Da, Zagrepčani su na legendarnom San Siru dobili ozbiljan šamar, Atalanta je bila puno bolja momčad, baš kao što je to u Maksimiru bio Dinamo.

No, ovaj poraz nije nimalo umanjio nade svih Dinamovih navijača za prolaskom u Europi, 'modri' su i dalje (čak i po kladionicama) veliki favoriti za hvatanje 2. ili 3. mjesta skupine, pozicija koje vode u nokaut fazu Lige prvaka ili Europske lige. A pogledajmo pet razloga zbog kojih će Dinamo i ove sezone prezimiti u Europi.

1. Kvaliteta 'modre' momčadi

Da, u Milanu je to izgledalo loše, možda čak i jako loše, ali ova momčad ima kvalitetu i pobjednički karakter. Pokazali su to nogometaši Nenada Bjelice već nekoliko puta, Dinamo je velike utakmice igrao protiv prilično jakih europskih suparnika. Pa i te Atalante. Kod većine Dinamovih igrača osjetila se impresioniranost ambijentom San Sira, sigurno kako Perić, Dilaver, Leovac, Olmo, Ademi i drugi mogu i moraju puno bolje.

2. Man. City u Maksimiru bez presinga

Ako u Dinamu žele drugo mjesto u skupini, u zadnjem kolu mora pasti Manchester City. Nemoguća misija? Možda, ali to je nogomet, vidjeli smo tu i većih iznenađenja. Englezi su već osigurali prvo mjesto u skupini, pa u Zagrebu mogu odraditi 'laganicu'. Što im s obzirom na raspored i ne bi bilo loše. Građani u Maksimiru gostuju 11. prosinca, četiri dana prije doma će ugostiti Manchester United, četiri dana poslije na Etihad im stiže Arsenal. A onda im slijedi engleski Liga kup i Božićno nogometno ludilo. Puno je to utakmica u samo nekoliko dana, negdje će Guardiola morati i odmarati svoje najjače snage. Pa zašto to ne bi bio baš Zagreb?

Foto: PIXSELL

3. Šahtaru stvarno 'gori' pod nogama

Oči brojnih Dinamovih navijača u zadnjem će kolu biti uprte i prema Šahtaru gdje gostuje Atalanta. Talijani u hladnu Ukrajinu stižu 11. prosinca, a tada će se u Harkivu već igrati pod vrlo niskim temperaturama. Ako Atalanta ne pobijedi Šahtar, onda će Dinamo sigurno prezimiti u Europi. Ukrajinci si to ne smiju dopustiti, izgube li doma od Atalante ispadaju iz Lige prvaka. A ako Dinamo tog dana pobijedi Man. City mogli bi se oprostiti i od Europe. Budite sigurni, i Ukrajinci su svjesni kako bi Guardiola u Maksimiru mogao rotirati svoju momčad, pa se (s punim pravom nadaju samo u svoje snage). I zato Atalanta neće dobiti u Ukrajini.

4. Zagrepčani su zaslužili i malo sreće

Dinamo je, bez obzira na konačan plasman u Ligi prvaka, ove sezone u elitnom europskom natjecanju ostavio odličan dojam. Atalanta je pregažena u Maksimiru, na Etihadu su 'modri' izbjegli katastrofalan poraz, a u dva ogleda protiv Šahtara praktički izgubili četiri boda. A sjetite se samo svih prilika, propuštenih situacija i pogođenih vratnica koje su pogađali nogometaši Dinama. Mislav Oršić i Dani Olmo su okvir gola pogađali u Harkivu, Marin Leovac u domaćoj utakmici sa Šahtarom, pa je Oršić kod (1-0) pogodio vratnicu i na San Siru. Bilo je tu i nesreće s VAR-om (penal u zadnjoj minuti protiv Šahtara), pa je Atalanta kod kuće remizirala s Man. Cityjem što je dodatno zakompliciralo cijelu skupinu. Vrijeme je da se i 'modrima' konačno osmjehne sreća. Bez obzira radilo li se o utakmici u Maksimiru (protiv Man. Cityja) ili Harkivu (gdje Atalanta ne smije pobijediti).

5. Dinamo i Bjelica nastavljaju pisati povijest

Sada ćemo se i malo našaliti, ali Dinamo vjerojatno nikada nije izgledao tako dojmljivo i kompaktno kao pod Nenadom Bjelicom. Trener Dinama napravio je složnu i organiziranu momčad, nikome danas nije lako igrati s hrvatskim prvakom. A otkad je Bjelica došao u Dinamo, Zagrepčani su svaki put prezimili u Europi. Istina, to se dogodilo samo jednom, prošle godine, ali koga briga. Prošle sezone Dinamo je prezimio, ispunio 49-godišnji san svih navijača, a ove godine 'plavi' djeluju i puno bolje. Organiziranije, moćnije, opasnije. OK, možda to (još) nije dovoljno za proljeće u Ligi prvaka, ali predstave protiv Atalante (barem prva) i Šahtara uvjerile su nas, kako je to i više nego dovoljno za još jedno proljeće u Europskoj ligi. Ova momčad i ovaj trener to zaslužuju...