Petar Bočkaj, Šafarićevo oružje za Hajduk: Mučio se s ozljedom, a sada je opet Bombardero!

- Pero je poseban igrač. S takvim igračima treba znati. Rijetko tko ima takav angažman na treninzima kao Bočkaj i kad igra i kad ne igra. Može stvarno biti primjer drugima. Zna da se od njega mnogo očekuje. Svjestan je da neke stvari događaju u kontinuitetu i da za neke stvari treba vremena. To sam i ja osjetio na svojoj koži kad sam bio igrač. On je svojim radom sve zaslužio i drago mi je da se konkurencija zaoštrila - rekao je trener Varaždina Nikola Šafarić u najavi derbija 10. kola između drugoplasiranog Varaždina i vodećeg Hajduka na Poljudu.

Šafarić je spominjao agresivnost na koju trebaju Varaždinci odgovoriti protiv Hajduka, te je isticao da kroz posjed trebaju smiriti 'bile'. Tu će zasigurno važnu ulogu imati Petar Bočkaj koji je napokon u pravom ritmu.

Varaždin: Konferencija za medije NK Varaždin nakon utakmice protiv Rudeša | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Kad je došao prošle sezone u Varaždin, odigrao je sjajno u pretkolu Konferencijske lige protiv Santa Clare, no u prvenstvu se ubrzo ozlijedio. Ponovno ga je mučio list, stara ozljeda s kojom je ranije kad je bio u Dinamu, imao problema.

Dugo se mučio i mučio te se tek potkraj sezone vratio, no vidjelo se da nije pravi. Na početku ove sezone Bočkaj nije dobivao mnogo prilike kod trenera Šafarića, pa u Konferencijskoj ligi protiv Jabloneca nije bio ni u zapisniku. Strpljivo je čekao svoju priliku i dočekao je protiv Lokomotive. Doktorska asistencija, onako modrićevska vanjskom za pobjednički gol Mamića.

- Odradili smo jako dobar prvi krug. Jako dobro igramo, imamo dobru ekipu i dečki su na svakom treningu i svakoj utakmici maksimalni. Naravno da smo svi zadovoljni, makar mislim da smo mogli i više - rekao je Petar Bočkaj o prvih devet kola i osvrnuo se na nedjeljnog protivnika.

Lokomotiva i Varaždin sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Hajduk igra agresivan, brz i kvalitetan nogomet. Sigurno da su sada u dobrom ozračju i dobrom ritmu. Pobijedili su dvije jako teške, zahtjevne utakmice i to im sigurno daje krila, ali mi se pripremamo za njih i nadamo se da u Splitu možemo napraviti dobre stvari - poručio je Bočkaj koji će u Splitu sigurno biti oružje Nikole Šafarića. Pero je opet Bombardero, a kad je takav jedan je od najboljih krilnih igrača lige.