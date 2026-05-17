Petar Milas nokautirao Belgijca i najavio pohod na veće borbe

Hrvatski teškaš Petar Milas upisao je novu, 21. pobjedu u profesionalnoj karijeri, svladavši Belgijca Joela Tambwea Djeku impresivnim nokautom. Meč, održan 16. svibnja 2026. u njemačkom Ingolstadtu, bio je glavni događaj priredbe "The Show Must Go On VI". Tridesetogodišnji Splićanin, član Boksačkog kluba Torcida, pokazao je zrelost i snagu, potvrdio status favorita i najavio pohod na veće borbe.

Dominacija od prve sekunde

Od samog početka meča bilo je jasno tko kontrolira situaciju u ringu. Milas je nametnuo svoj ritam i nije dopuštao Djeki da razvije igru. Kroz prve tri runde, hrvatski boksač demonstrirao je taktičku zrelost, vješto mijenjajući gardove iz kontragarda u klasični, čime je konstantno zbunjivao protivnika. Svaki pokušaj Belgijca da uspostavi distancu ili pronađe prostor za udarac bio je osujećen Milasovim kretanjem i pritiskom. Iako uvodne runde nisu donijele teže udarce koji bi uzdrmali Djeku, Milasova dominacija bila je neupitna i strpljivo je gradio put prema onome što će uslijediti.

Desni kroše za kraj meča

Sve što je gradio kroz prve tri runde, Milas je kapitalizirao na početku četvrte. U ring je ušao s jasnom namjerom da završi posao, pojačavši agresivnost. Nakon otprilike minute borbe u toj rundi, sijevnuo je razoran desni kroše koji je savršeno sjeo na bradu belgijskog borca. Djeko se srušio na pod, a njegov pokušaj da se pridigne bio je neuspješan. Sudac u ringu nije imao drugog izbora nego prekinuti meč i proglasiti pobjedu Petra Milasa nokautom, na veliko oduševljenje njegova tima u Maritim Hotelu.

Neočekivani protivnik i odgođeni dvoboj

Zanimljivo je da Joel Tambwe Djeko nije bio prvotno planiran kao Milasov protivnik. Hrvatski teškaš trebao se boriti protiv Brazilca Igora Adiela Maceda, ali je on otkazao svoj nastup. Djeko je prihvatio borbu kao zamjena, što pobjedi daje dodatnu težinu, s obzirom na to da se Milasov tim morao brzo prilagođavati novom stilu protivnika. Kuriozitet je i da su se Milas i Djeko trebali susresti još davne 2016. godine, na samim počecima Milasove karijere. Sudbina je htjela da se taj meč dogodi deset godina kasnije, u posve drugačijim okolnostima.

Pogled prema budućnosti

Ovom pobjedom, Milas je svoj profesionalni omjer popravio na 21-1, čime nastavlja uspon na svjetskim ljestvicama teške kategorije, na kojima je uoči ove borbe zauzimao 36. mjesto. Cijeli događaj organizirala je promotorska kuća Fides Sports, za koju Milas nastupa. Njen čelnik, Burim Sylejmani, nakon meča je izrazio zadovoljstvo i optimizam, istaknuvši kako se nada da Petra u bliskoj budućnosti očekuju još veći i značajniji mečevi koji bi ga mogli približiti samom vrhu svjetskoga boksa.

*uz korištenje AI-ja.