Obavijesti

Sport

Komentari 1
SLIJEDI BRAZIL

Petar Musa: Nema prijateljskih kada igramo za Hrvatsku

Piše HINA,
Čitanje članka: 6 min
Foto: JC Ruiz/Sipa USA

Sada ćemo se odmoriti i što bolje pripremiti za iduću utakmicu. Protiv Brazila ćemo pružiti maksimum i izvući što više iz tog susreta, kazao je Musa

Hrvatski reprezentativni napadač Petar Musa, koji je dva puta pogodio okvir kolumbijskog gola u pobjedi od 2-1, rekao je kako će Hrvatska i protiv Brazila pružiti maksimum.

70
Foto: Profimedia

- Nije bilo lako, znali smo da su dobar protivnik i da će biti puno na lopti. Ali mislim da smo mi dobro odigrali, izdržali njihov pritisak te na kraju zasluženo pobijedili - izjavio je 27-godišnji Musa u obraćanju medijima.

Musa je ušao u igru u drugom poluvremenu pri rezultatu 2-1 pa dva puta uzdrmao okvir gola.

- Bio sam blizu pogotka, ali nema veze, bitno je da smo pobijedili i da se nitko nije ozlijedio - napomenuo je.

Foto: JC Ruiz/Sipa USA

Zadovoljan je nastupom na Camping World Stadiumu pred 40.000 gledatelja, u prijateljskoj utakmici uoči Svjetskog prvenstva.

- Vidjeli ste koliko je njihovih navijača bilo. Igrali smo dobro, ali moramo ispraviti neke greške koje smo radili. Sve u svemu bilo je dobro, uspješno smo se branili - rekao je igrač kluba iz američkog MLS-a Dallasa.

Smatra da su bili kompaktni i opasni iz polukontre i kontre kada su osvajali loptu.

- To je bilo ključno. Sva jedanaestorica smo igrali i obranu i napad i zbog toga smo nagrađeni - dodao je.

Rekao je da su svi hrvatski reprezentativci u dobroj formi, da svaki igrač daje maksimum; "To se vidjelo na terenu", naglasio je. Hrvatsku za četiri dana očekuje u Orlandu i prijateljska utakmica s Brazilom, koji je izgubio 1-2 od Francuske.

- Sada ćemo se odmoriti i što bolje pripremiti za iduću utakmicu. Protiv Brazila ćemo pružiti maksimum i izvući što više iz tog susreta. Prijateljske su utakmice, ali za nas nema prijateljskih kada se igra za Hrvatsku. U svakoj utakmici želimo pobijediti zbog samopouzdanja - poručio je.

Krilni igrač Marco Pašalić, koji asistirao napadaču Igoru Matanoviću za pobjednički gol, rekao je da je nakon pobjede dobar osjećaj.

- Drago mi je da je reprezentacija došla ovdje i da sam je mogao ugostiti, dobra je klima, a i dobri uvjeti su bili. Bila je dobra utakmica s dobrim protivnikom - izjavio je 25-godišnji član lokalnog Orlando Cityja.

Foto: JC Ruiz/Sipa USA

Rekao je da je utakmica s Kolumbijom bila bitna i za njega osobno da se može mjeriti s  igračima visoke razini.

- Mislim da je to bilo uspješno danas - naglasio je.

Igrao je na desnoj strani, ali je rekao da igra na svim pozicijama koje mu izbornik namijeni.

- Igram srcem, za Hrvatsku - poručio je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026