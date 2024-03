Petar Sučić: Baka mi je stalno kupovala Modrićeve dresove

Prije mjesec dana Dinamov veznjak Petar Sučić (20) još je jednom dobio poziv U-21 reprezentacije BiH, za koju je odigrao osam utakmica, ali je izjavio da želi igrati za Hrvatsku. HNS je odmah reagirao i mladiću rođenom u Livnu omogućio putovnicu. Izbornik A reprezentacije BiH Savo Milošević napao ga je kazavši da je to bila ucjena i da im takvi igrači i ne trebaju.

Bilo kako bilo, Sučić se za derbi s Hajdukom ostao pripremati u Zagrebu.

- Volio bih da nikad ne dosegnem svoje mogućnosti, da uvijek mogu više, da stalno napredujem. Što se Dinama tiče, normalno je da dođe takva sezona, ali deset je utakmica do kraja, tek ćemo tada znati je li sezona dobra ili loša. Derbi je doza više motiva, dugo nismo dobili dolje, i to je motiv, imamo dvije utakmice na Poljudu da to ispravimo - rekao je Sučić za RTL.

U reprezentaciji ga čeka najveća moguća konkurencija, ali Petar, inače bratić Luke Sučića, je optimist.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Ne bojim se konkurencije niti ičega, vjerujem u sebe. Odlučio sam zajedno s obitelji.

Logično je objasnio i zašto:

- Kao mali, upališ TV i srce zaigra, navijaš, skačeš, tako da nije bila teška odluka - rekao je pa otkrio:

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Baka je bratu i meni kupovala uglavnom Modrićeve dresove. Znate, u BiH nije bilo puno dresova hrvatske reprezentacije i kad bi došli, obično su bili od jednog igrača, samo Luke Modrića.