Sučić: Ova utakmica mi je baš bila šok za organizam. Ostaje žal, imali su više sreće...

Hrvatska je hrabro pala u grotlu Stade de Francea i ispala iz četvrtfinala Lige nacija. Junački smo se držali, primili dva gola, Livaković nas je spašavao, ali odveli smo utakmicu u penale. Tamo su, ovaj put, 'tricolori' imali više sreće.

Pokretanje videa... 01:19 Okupljanje navijača u Parizu prije utakmice Hrvatska - Francuska | Video: 24sata Video

- Mogu reći da smo 90 minuta odigrali dobru defenzivnu utakmicu, nismo im dozvolili previše, nisu imali puno šansi. Na kraju penali, imali su malo više sreće i prošli su dalje. Livaković je bio blizu kod dvije situacije? To je tako, nekad golman obrani, a nekad mu prođe lopta - rekao je Nikola Moro nakon utakmice.

Nogometaš Bologne bio je jedan od onih koji je preuzeo odgovornost u raspucavanju i zabio.

- I oni su promašili dva penala. Imali su više sreće. Ja sam preuzeo odgovornost i pucao. Bio sam siguran u sebe kao i Franjo Ivanović, ne treba ga kritizirati, sljedećeg će zabiti. To je nogomet, sutra je novi dan

Petar Sučić nedavno se vratio na teren nakon tromjesečne stanke, ali uspio je odraditi svih 120 minuta.

- Lutrija ili ne, bili su sretniji na penalima, čestitam im na prolasku dalje. Ostaje žal, znam koliko smo kao momčad dobro stajali i pomagali jedni drugima, dobro igrali. Ekipa je to prepuna kvalitetnih pojedinaca koja u sekundi mogu promijeniti tijek utakmice. Slobodnjak nismo obranili, to je bio presudni trenutak. prebrzo smo primili gol početkom drugog dijela, to ih je poguralo pred 80 tisuća ljudi, nije lako protiv toga igrati. Igrali smo muški, primili smo gol, ali izdržali smo. Bili smo ravnopravni u dvije utakmice, oni su imali više sreće, ali ostaje veliki žal - rekao je nogometaš Dinama pa nastavio o ozljedi koja je iza njega:

- Bila je to duga ozljeda. Tek sam se vratio u ritam pa mi je ova utakmica bila šok za organizam. Tijelo mi je bilo umorno već nakon 90 minuta, no pluća nisu. Uoči ove utakmice imali smo 2-0, svjesno smo došli braniti se. Nastojali smo ne primiti gol, prijetiti kroz tranziciju i iz prekida. Jako puno smo se trošili u obrani. Teško je sada komentirati, treba vremena da se slegne. Sigurno da je velika škola za mene i cijelu ekipu - kazao je Sučić.