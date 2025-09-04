Peter Schmeichel: Na Euru 1992. smo igrali za Jugoslaviju, zbog njih smo morali dati sve od sebe

Legendarni danski vratar Peter Schmeichel u drugom dijelu ekskluzivnog intervjua za Sofascoreov video serijal A Guest and a Half otvoreno govori o ključnim trenucima svoje karijere i današnjem stanju u Manchester Unitedu.

Govoreći o počecima karijere, Schmeichel se prisjetio kako je njegov transfer u Manchester United gotovo propao zbog Brøndbyja, i kako ga je to motiviralo da postane još bolji:

- Brøndby me nije htio pustiti. Bio sam ljut i razočaran, jer sam sanjao igrati za United. Tada sam odlučio: bit ću toliko dobar da će se vratiti po mene. I kada se to dogodilo, sve je imalo smisla.

Velik dio intervjua posvetio je i Sir Alexu Fergusonu, kojega opisuje kao “oca u nogometnom smislu”:

-Iskreno, najvažnija osoba koju sam mogao upoznati u nogometu. Bio je neumoljiv, uvijek je tražio maksimum, i upravo mi je to trebalo.

Naravno, tu je i priča o Europskom prvenstvu 1992., kada je Danska senzacionalno postala prvak Europe, iako se uopće nije kvalificirala. Schmeichel je detaljno opisao kako je reprezentacija pozvana na turnir nakon što je Jugoslavija izbačena zbog ratnih okolnosti:

- Sezona je bila gotova, svi smo bili spremni za odmor. Nitko od nas nije razmišljao o Euru. A onda su došle glasine da Jugoslavija neće moći nastupiti. Iskreno, nismo to željeli - ni za nas, ni za njih. Bilo je previše tuge u toj priči. Ali kada se to dogodilo, morali smo otići i dati sve od sebe.

Prvi susret s Engleskom završio je bez pogodaka, a upravo je ta utakmica, kaže Schmeichel, promijenila sve:

- 0:0 s Engleskom nam je dalo samopouzdanje. Nakon toga sve je postalo sasvim nova avantura. Bilo je teško, jer smo se smjestili u hotel u kojem je trebala biti reprezentacija Jugoslavije. Osjećali smo da igramo i za njih, a ne protiv njih. Kad smo osvojili naslov, osjećaj je bio da smo to napravili zajedno - mi i oni.

Schmeichel je govorio i o sinu Kasperu, koji je izgradio reputaciju vrhunskog vratara s istaknutim osjećajem za jedanaesterce:

- 26 obranjenih jedanaesteraca, nevjerojatno. Protiv Hrvatske na SP-u 2018. obranio je tri penala i opet ispao. Fantastičan je, pogotovo u tim situacijama.

Osvrnuo se i na svoje slavne suigrače u Unitedu, osobito na Davida Beckhama:

- Ljudi vide ikonu, slavnu osobu, modu. Ali kao nogometaš je bio nevjerojatan. Svaki slobodnjak bio je prava gol-šansa. Naporno je radio na treninzima. To znači biti vođa. Ne govorenjem, nego djelovanjem i primjerom.

Govoreći o krizi aktualnog Manchester Uniteda, Schmeichel je pozitivan:

-Ono što mi ulijeva povjerenje kod Rúbena Amorima je njegova komunikacija. Već je jednom radio obnovu momčadi. Zna što treba, radije bih njemu dao priliku do kraja nego ponovno doveo nekog novog.

Ostatak intervjua donosi još zanimljivih priča iz zlatne ere Manchester Uniteda, pružajući jedinstven uvid u karijeru jednog od najvećih vratara svih vremena.

Cijeli intervju pogledajte ovdje: LINK

