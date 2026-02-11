Obavijesti

Peti dan Olimpijskih igara! Evo što nas čeka u Cortini i Milanu. Nastupit će i jedna Hrvatica

Piše Luka Tunjić,
Peti dan Olimpijskih igara! Evo što nas čeka u Cortini i Milanu. Nastupit će i jedna Hrvatica
Foto: Sven Hoppe/DPA

Nakon što su u utorak svoje nastupe u sprintu klasičnim stilom odradili skijaši-trkači Marko Skender i Tena Hadžić, te brzoklizačica Valentina Aščić, u srijedu će hrvatske boje braniti Anika Kožica

Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini ulaze u peti dan natjecanja, a atmosfera u talijanskim Alpama, koje su za hrvatske sportaše gotovo domaći teren, doseže vrhunac. Nakon što su u utorak prvi hrvatski sportaši krenuli u borbu za što bolji plasman, srijeda donosi nove izazove.

Hrvatska ekspedicija od 14 sportašica i sportaša, nešto manja nego prijašnjih godina ali fokusirana na discipline s najvećim potencijalom, s velikim nadama iščekuje svaku novu priliku za dobar rezultat. Dok sjećanja na uspjehe iz Torina 2006., kada su se Igre posljednji put održale u ovom dijelu Europe, još uvijek bude optimizam, realnost je da je svaki prolazak kvalifikacija i borba za visok plasman ogroman uspjeh. Petog dana u fokusu će biti nastup hrvatske predstavnice u biatlonu, dok će se u pozadini odvijati dramatične borbe za medalje koje bi mogle donijeti veliko slavlje domaćinima i ispisivanje novih stranica olimpijske povijesti.

Anika Kožica u Antholzu traži svoju priliku

Nakon što su u utorak svoje nastupe u sprintu klasičnim stilom u Val di Fiemmeu odradili skijaši-trkači Marko Skender i Tena Hadžić, te brzoklizačica Valentina Aščić u Milanu, u srijedu će hrvatske boje braniti biatlonka Anika Kožica (27)

BMW IBU World Cup Biathlon in Ruhpolding
Foto: Matthias Balk/DPA

U biatlonskom centru u Antholzu sve je spremno za žensku pojedinačnu utrku na 15 kilometara. To je najteža biatlonska disciplina, koja kombinira 15 kilometara trčanja s četiri gađanja, a svaka promašena meta donosi kaznenu minutu. Nakon što su u utorak u muškoj konkurenciji nastupili velika nada Matija Legović te iskusni Krešimir Crnković, sada je red na Aniku da u surovim uvjetima pokuša ostvariti što bolji plasman i izboriti mjesto u utrkama koje slijede.

Ledena uzbuđenja u Milanu i čekanje na nove prilike

Dok će Anika Kožica biti jedina hrvatska predstavnica u akciji petog dana, naši sportaši koji su probili led u utorak okreću se novim izazovima. Valentina Aščić, stjegonoša s otvaranja Igara, i Katarina Burić u uzavreloj atmosferi dvorane u Milanu čekat će nove prilike u disciplinama short-tracka, gdje svaki djelić sekunde i najmanja pogreška odlučuju o sudbini. Istovremeno, u Val di Fiemmeu, naši predstavnici u skijaškom trčanju pripremaju se za iduće discipline.

Spektakl dana mogao bi se odviti u Bormiju. Skijaši će se nakon spusta i ekipne kombinacije okušati i u superveleslalomu, a utrka počinje od 11.30 sati. Kreće i muški hokejski turnir, čeka nas i okršaj između Finske i Slovačke u sklopu skupine B.

Raspored ZOI, 11. veljače

  • 9:10 Nordijska kombinacija – normalna skakaonica, skokovi (muškarci)
  • 10:30 Snowboard – halfpipe, žene: kvalifikacije
  • 11:00 Slobodno skijanje – moguls, žene: kvalifikacije, 2. runda
  • 11:30 Alpsko skijanje – super-G, muškarci
  • 12:20 Umjetničko klizanje – trening
  • 12:45 Snowboard – halfpipe, žene: kvalifikacije
  • 13:30 Slobodno skijanje – moguls, žene: kvalifikacije, 1. runda
  • 13:45 Nordijska kombinacija – normalna skakaonica, utrka 10 km (muškarci)
  • 14:15 Biatlon – individualno 15 km, žene Slobodno skijanje – moguls, žene: finale
  • 16:00 Nordijska kombinacija – normalna skakaonica, utrka 10 km (muškarci)
  • 16:40 Hokej – Slovačka vs. Finska (muškarci, skupina B)
  • 17:00 Umjetničko klizanje – slobodni ples: zagrijavanje Sankanje – dvojci, žene: 1. vožnja
  • 17:50 Sankanje – dvojci, muškarci: 1. vožnja
  • 18:00 Slobodno skijanje – moguls, žene: finale
  • 18:30 Brzo klizanje – 1000 m, muškarci
  • 18:45 Sankanje – dvojci, žene: 2. vožnja
  • 19:05 Curling – Kanada vs. Njemačka (muškarci, grupna faza) Curling – Kina vs. Velika Britanija (muškarci, grupna faza) Curling – Češka vs. SAD (muškarci, grupna faza) Curling – Švedska vs. Italija (muškarci, grupna faza)

