Peti poraz Podravke u nizu u Ligi prvaka: 'Natjerali smo ljude da razmišljaju zašto je tako...'

Rukometašice Podravka Vegete u subotu su u dvoboju osmog kola skupine B Lige prvakinja pred svojim navijačima izgubile od danskog Ikasta 29-33 (16-14), što je hrvatskim prvakinjama peti uzastopni poraz u elitnom europskom natjecanju.

Prema razvoju događaja iz prvog poluvremena i napadački raspoloženim igračicama Ivice Obrvana, činilo se da bi koprivničke rukometašice mogle prekinuti negativan niz. Nakon prvih 30 minuta imale su dva pogotka prednosti, a postigle su 16 golova.

No, početak drugog dijela je nagovijestio loš rasplet po hrvatske prvakinje jer su danske igračice u šest i pol minuta potpuno preokrenule rezultat, postigavši šest golova, a primivši samo jedan. Podravka je još samo jednom uspjela doći na pogodak zaostatka (19-20), a rukometašice Ikasta su održavale prednost od dva do četiri gola do konačnih 29-33.

Katarina Pandža je sa sedam golova bila najefikasnija igračica Podravke, a šest je zabila Matea Pletikosić. Podravka je s pet bodova još uvijek na šestome mjestu u skupini B Lige prvakinja, dok se Ikast s dvije pobjede protiv Koprivničanki probio na treću poziciju s deset bodova. Vodeći Brest ima maksimalnih 14 bodova iz sedam nastupa.

Podravka i Odense Handbold sastali se u 3. kolu EHF Liga prvakinja | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Inače ne volim komentirati detalje utakmice koju nisam pregledao. U grubo mogu kazati da smo odigrali dva različita poluvremena. Prvo u kojem smo bili puno bolji te smo ga mogli završiti s nekoliko golova više u našu korist. No to ne znači da bi bilo dovoljno da sačuvamo pobjedu. Događalo nam se kroz ovu sezonu, tj. kroz osam utakmica, da smo dosta drugih poluvremena otvorili loše. Tako je i sad bilo. Igračice Ikasta relativno brzo su izjednačile pa povele. Uvukla se nervoza u naše redove, dok su one radile promjene u obrani iz 6-0 u 5-1, jer smo protiv njihove 6-0 obrane relativno lagano stvari prilike. Tu se uvukla nervoza i promašili smo puno zicera. Također se uvukla i konfuzija u izgradnji našeg napada. Samim time kad nismo postizali golove iz izglednih prilika i održavali priključak, ‘kopnula’ je energija u obrani. Ikast je ubrzao što se tiče njihove energije. Zasluženo smo izgubili utakmicu, premda smo imali šanse - komentirao je trener Ivica Obrvan.

- Mislim da smo u jednom dijelu utakmice, u drugom poluvremenu, pokazali da smo loši sa snagom i da smo loše trčali. Lagano smo gubili duele u obrani. Dugo vremena je to produkt da na samim treninzima ne možemo sprovesti koncepciju kad vježbamo napad. U jednom trenutku, prije nekoliko dana, nedostajalo je 8-9 udarnih igračica. Nije to nikakvo opravdanje. Onda se tu kalkulira i pokušava se ne umoriti ostatak ekipe kako se još netko ne bi ozlijedio. Žao mi je zbog ovog jučer. Bila je ovo jedna vrlo lijepa prilika protiv ekipe koja je kvalitetna te ima homogenost i individualnost u igri. U svojim redovima imaju odličnu pucačicu Julie Mathiesen Scaglione. Potonuli smo u drugom poluvremenu, što je stvarno šteta. Bit će prilike za popravak. Prije svega bih htio da se kompletiramo u drugom dijelu. Barem da se vrati dio igračica. Sara Šenvald je igrala nakon četiri tjedna bez apsolutno bilo kojeg treninga. Bila je jedina pivotkinja. Pokušali smo tu stavljati Tinu Barišić, koja onda nije igrala na svojoj prirodnoj poziciji. Ono što me veseli kad pratim medije, a nema previše toga, je da se analizira Podravkin slab niz od četiri-pet utakmica, jer se postavlja upitnik kako Podravka ima takav niz od četiri-pet poraza od renomiranih protivnika. To znači da smo sjajno radili protekle dvije godine. Od nečega što nije normalno, napravili smo jako puno, što me veseli. Natjerali smo ljude koji prate rukomet da razmišljaju kako Podravka ima četiri-pet poraza jer smo navikli na dobro. Vjerujem da će opet biti dobro. Ekipa zna da mora puno bolje trenirati od ovoga sada, da se ponekad manje štede na treningu. Kao trener priželjkujem da dobijem brojnost onakvu kakva je neophodna da možemo funkcionirati na treninzima. Sad slijedi dugačka pauza tijekom koje puno igračica odlazi u reprezentacije. Ostaje tek nekoliko igračica pa ćemo sredinom ili krajem 12. mjeseca nastaviti s našim programom rada.

U Ligi prvakinja sad nastupa stanka zbog Svjetskog prvenstva na kojem će nastupiti i reprezentacija Hrvatske, a prvu sljedeću utakmicu u elitnom europskom klupskom natjecanju Podravka Vegeta će imati 11. siječnja, kad će u Koprivnici ugostiti francuski Brest.