'Petica' za rušenje prvaka: Lille je dobio PSG nakon 7 godina

Nogometaši PSG-a propustili su i drugu priliku za osiguranje naslova prvaka Francuske, oni su u posljednjem susretu 32. kola izgubili na gostovanju kod drugoplasiranog Lillea sa 1-5 (1-1) i tako potvrdu osvajanja osmog naslova nacionalnog prvaka, a šestog u posljednjih sedam sezona odgodili za još najmanje tri dana. Lilleu je to prva pobjeda nad PSG-om nakon sedam godina, ali i prva pobjeda u prvenstvu u kojoj su zab ili pet golova još od 1952. godine.

Parižanima je u Lilleu bio dovoljan i bod za teoretsku potvrdu naslova, no domaći su imali druge planove. Lille je poveo u 7. minuti autogolom Meuniera, a samo četiri minute potom Bernat je poravnao na 1-1. No, Bernat je u 38. minuti isključen, a domaći su u nastavku stigli do velike pobjede preko Pepea u 51., Bambe u 66., Gabriela u 71. i Josea Fontea u 84. minuti.

FULL TIME! A night to remember: LOSC record a famous win against PSG 🙌 #LOSCPSG 5-1 pic.twitter.com/xe50admypR — LOSC Lille EN (@LOSC_EN) April 14, 2019

Drugi Lille sada ima 64 boda, 17 manje uz utakmicu više od PSG-a te bi Parižanima naslov mogao izmaknuti samo ukoliko oni izgube svih sedam utakmica do kraja, a Lille pobijedi svih svojih šest preostalih dvoboja.

Lilleu je ova pobjeda mnogo važnija u borbi za drugo mjesto jer sada ima osam bodova više od trećeg Lyona.

Prošle nedjelje PSG je mogao potvrditi naslov domaćom pobjedom protiv Strasbourga, no odigrao je 2-2, uslijedio je poraz od Lillea, a sljedeću priliku imat će u srijedu kada gostuje kod Nantesa u zaostaloj utakmici 28. kola.

Ranije u nedjelju je hrvatski veznjak Toma Bašić igrao za Bordeaux do 75. minute u 0-3 (0-0) porazu na gostovanju kod Saint-Etiennea. Strijelci za Saint-Etienne bili su Khazri (56-11m) i Debuchy (74, 90).

Bordeaux je ostao 13. na ljestvici sa 38 bodova, dok je Saint-Etienne skočio na četvrto mjesto sa 53 boda, dva više od petog Marseillea.