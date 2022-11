Petika nakon poraza: Navijači su vrijeđali mene i moju majku

Hrvatske rukometašice u posljednjem su nastupu na ovogodišnjem Europskom prvenstvu izgubile protiv Švedske 27-31 te zauzele peto mjeso u skupini I drugog kruga.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Izbornik Nenad Šoštarić kazao je da je unatoč porazu zadovoljan igrom u drugom dijelu susreta.

- Ove cure imaju karakter, a razlog za padove na ovom prvenstvu prvenstveno je zbog fizičke spreme. Drugo poluvrijeme ove utakmice je bila lijepa rukometna priča za nas. Žao mi je prvog poluvremena, kod 6-6 smo im dale dvije lopte u ruke i Šveđanke su se odvojile, promašile smo previše ‘zicera’ što su one iskoristile za protunapade - prokomentirao je Šoštarić utakmicu protiv Švedske.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Za razliku od prije dvije godine kada su 'kraljice šoka' uspjele iznenaditi u osvojiti brončanu medalju na Euru u Danskoj, hrvatske rukometašice desete su u Europi.

- Na fizičkoj spremi tijekom priprema mi nismo mogli napraviti ništa. One moraju prihvatiti drugačiji način razmišljanja u kojem faza odmora ne znači faza ležanja ili odlaska u kafić na kavu. One si tada moraju same organizirati vježbanje u teretani ili trčanje na otvorenom. To govorim radi njihove budućnosti, jer današnji rukomet se sastoji od brzine i snage iako mi imamo i imaginaciju koje ostale nemaju - rekao je.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Tena Petika (22), koja je kćer kćer bivše hrvatske reprezentativke Snježane Petike, je sa šest golova bila najefikasnija kod Hrvatske.

- Bilo je puno vrijeđanja od strane navijača kako prema meni tako i prema mojoj mami, ali mislim da sam na kraju pokazala što mogu. Nastavit ću raditi i nadam se kako ću biti sve bolja. Šveđanke su na početku kažnjavale svaku našu pogrešku, ali u nastavku nam je proradio napad i umalo smo ostvarile karakter - kazala je.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Andrea Šimara (25) osvrnula se na susret protiv Švedska, ali i čitavo Europsko prvenstvo.

- Uspjele smo smanjiti veliki zaostatak od minus 10, dale smo sve od sebe, trudile se… Ostaje nam žal zbog utakmice protiv Slovenije, to smo trebale pobijediti i onda bi nam u nastavku bilo lakše. Nadam se kako ćemo se kvalificirati za sljedeće Svjetsko prvenstvo - rekla je.

