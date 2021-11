Velike čestitke igračima i na taktičkim zahtjevima koje su proveli u djelo i na pobjedi. Da, prvi smo gol dobili nakon nesmotrenosti Franjića koji je na sekudndu obratio pažnju na igrača, a ne na loptu pa nije bilo zaleđa. Nastavili smo se držati plana koji je na kraju bio ispunjen. Oni su naslonjeni na jednog krilnog igrača koji je igrao beka i pokušali smo preko te lijeve strane, imali smo sreće pa smo prošli tri puta i postigli dva pogotka prolaskom kroz lijevu stranu. Njihov je trener u nastavku tu postavio defenzivnog igrača, oke, ali mi im nismo dali šanse i na kraju priveli utakmicu kraju, započeo je za ArenuSport nakon pobjede protiv bečkog Rapida (3-1) trener Dinama Damir Krznar.

Gosti su rano poveli, ali uspio se vratiti Dinamo, a na kraju i potvrditi pobjedu, moglo bi se reći, preko igrača za koje se na početku sezone mislilo kako će ulaziti s klupe i boriti se za minute - Komnena Andrića i Josipa Šutala.

- Možda će zvučati čudno, ali primljeni gol bio je produkt naše ideje, svjesnog rizika da podignemo liniju više nego inače, pokušavati ih hvatati u zaleđu. Tamo su nas nisko spustili, Bartol je u toj opciji izgubio pažnju, tako da je to mala greška jednog igrača. Treba istaknuti da nas gol nije ničime poremetio, nastavili smo se držati plana, iskorištavali smo sve nedostatke koje je Rapid pokazao. Bili smo strpljiviji i koncetriraniji nego dosada - rekao je Krznar o primljenom golu pa nastavio o pojedincima:

- Veseli forma Andrića koji je puno patio do trenutka kad je dobio šansu. Sad je koristi obilato i vrhunski s golom što napadaču treba. Petko herojski, junački. Tražio je zamjenu u 40. minuti pa na poluvremenu odlučio ostati u igri, sam je rekao 'izdržat ću' i odigrao cijelu utakmicu. Šutalo je već u Gorici igrao dobro, bila je neka logika staviti ga danas, a vratio je na najljepši mogući način. Moram reći da je utakmica bila klasični primjer timske igre, kad nastupimo tako, svaki pojedinac u svhru momčadi, onda momčad izbaci pojedinca. Danas ih je bilo puno, svih 11 plus oni na klupi, pa i na tribinama, izgarali su jedan za drugoga. Kada su takvi onda stiže nagrada, kapa do poda cijeloj momčadi - objasnio je trener 'modrih'.

Dinamo je sad zasjeo na drugo mjesto u skupini i sve je bliže proljeću u Europskoj ligi, ali ističe strateg 'modrih' da opuštanja nema te da su mu Belgijci olakšali pripremu nadolazeće utakmice.

- Zvučat će čudno i kontradiktorno, ali neriješenim rezultatom Genka mi moramo ići na pobjedu, ali to je lakši dio posla. Samim spekulacijama da je Genk izgubio pa bi nam bio dovoljan bod - Dinamo nikad nije igrao na bod tako da nam to u tom dijelu olakšava pripremu utakmice - jasan je trener Krznar koji je zatim čestitao dva rođendana:

- Prekrasna atmosfera na Maksimiru, uživamo u svakoj minuti provedenoj na terenu. Ta pozitiva koju navijači nose konačno je urodila plodom i presretni smo što smo se mogli odužiti. Danas uz rođendan BBB-a nismo imali pravo podbaciti. Ovime smo čestitali i rođendane Mirku Barišićuu, legendi Rudolfu Belinu koji je s nama svaki tjedan, on je redovito u našoj svalčionici, on je dobri duh ovog stadiona.