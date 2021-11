Pobjedom nad bečkim Rapidom u Maksimiru (3-1), drugom u ovoj grupnoj fazi Europske lige, Dinamo se vratio na pravi put novog prezimljavanja u Europi, trećega u posljednje četiri sezone.

"Modri" su i dalje drugoplasirani u skupini H sa šest bodova, četiri iza vodećeg West Hama, dva ispred Genka i tri ispred Rapida, od kojega imaju bolji međusobni omjer (Bečani su u Austriji pobijedili 2-1).

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo uoči Rapida

Nadali su se "modri" kako će s dvije pobjede nad Bečanima potvrditi europsko proljeće. To se nije dogodilo pa pitanje prolaska grupe ostaje otvoreno, ali Dinamo je i dalje u vrlo dobroj situaciji i sve može riješiti za tri tjedna u Maksimiru.

Tad će u goste stići Genk, kojega je hrvatski prvak pobijedio u Belgiji, ali i koji je poslao upozorenje otkinuvši prve bodove West Hamu nakon remija 2-2 na domaćem terenu.

Dinamu će bilo kakva pobjeda osigurati barem treće mjesto i nastavak natjecanja u Konferencijskoj ligi u veljači, a ne uspije li Rapid u isto vrijeme (ranijem terminu, od 18.45) pobijediti Engleze u Beču, maksimirska će momčad već tad osigurati i najmanje drugo mjesto, odnosno šesnaestinu finala Europske lige.

Završi li u Maksimiru neodlučeno, a Rapid izgubi od West Hama, i tad će Dinamo u najlošijem slučaju završiti treći, ali će za drugo mjesto vjerojatno morati tražiti barem bod u posljednjem kolu u Londonu.

Poraz protiv Genka baca "modre" na treće mjesto, no i tad bi se malo čudo moralo dogoditi da Bečani prestignu hrvatskog prvaka, barem bod protiv West Hama i pobjeda nad Genkom (jer Dinamo sad ima šest golova bolju gol-razliku).

S obzirom na to da West Ham nije pobijedio Genk, Dinamo u teoriji još može i do prvog mjesta u skupini, a za to bi trebao dočekati remi ili poraz Engleza u Austriji pa i pobijediti na Olimpijskom stadionu u britanskoj prijestolnici 9. prosinca od 21 sat.

Podsjetimo, prvo mjesto u skupini donosi izravan plasman u osminu finala Europske lige, drugoplasirani će razigravati s nekim od osam trećeplasiranih momčadi iz skupina Lige prvaka za mjesto među 16, a trećeplasirani će nastaviti natjecanje u šesnaestini finala Konferencijske lige, gdje će igrati protiv neke od osam drugoplasiranih momčadi iz novog Uefina natjecanja.

Raspored do kraja